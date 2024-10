Fai crescere i tuoi risparmi al 4% con Conto Arancio

In passato era più semplice risparmiare, sia perché il potere di acquisto delle famiglie era maggiore sia per gli interessi proposti dalle banche sui conti deposito. Oggi le cose sono molto diverse, per fortuna però le eccezioni non mancano. Tra queste segnaliamo Conto Arancio, il conto deposito della banca ING che offre il 4% annuo lordo per tutti quelli che apriranno un nuovo Conto Corrente Arancio.

Conto Corrente Arancio è il conto online della banca olandese ING. Tre gli aggettivi che si possono usare per descriverlo: conveniente, 100% digitale e sicuro. Conveniente perché accreditando lo stipendio il canone del conto e delle carte è gratuito; 100% digitale perché l'apertura avviene online così come la gestione delle spese via app; sicuro infine perché si possono ricevere notifiche puntuali sui pagamenti e le autorizzazioni passano sempre per lo smartphone o il computer.

Come far crescere i propri risparmi del 4% con Conto Arancio

Per ottenere il 4% per 12 mesi occorre prima di tutto aprire Conto Corrente Arancio entro il 16 novembre 2024, e durante l'apertura del conto aggiungere Conto Arancio.

Il secondo requisito necessario è accreditare lo stipendio sul nuovo conto entro il 31 gennaio 2025: la busta paga deve essere di almeno 1.000 euro, così come la pensione qualora la scelta ricada su quest'ultima. In alternativa, è possibile versare su Conto Corrente Arancio un importo pari o superiore a 1.000 euro ogni mese.

Riguardo a Conto Arancio, il conto deposito di ING, confermiamo che non vi sono costi di apertura, gestione, trasferimento e chiusura, e che i soldi sono sempre disponibili: ciò significa che puoi aggiungere e togliere i risparmi a tuo piacimento.

Per aprire Conto Corrente Arancio insieme a Conto Arancio, e beneficiare così della promozione in corso, basta collegarsi su questa pagina di ING. L'offerta termina il prossimo 16 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.