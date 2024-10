Fai ancora la prima nota a mano? Non sprecare più tempo

Per le aziende è fondamentale gestire, con precisione e nei minimi dettagli, le spese, andando a monitorare e registrare tutte le operazioni effettuate tramite il proprio conto bancario, sia in ingresso che in uscita. Da questa esigenza nasce la prima nota bancaria che consente di tenere traccia delle transazioni che riguardano il conto aziendale.

Scegliendo lo strumento giusto, non è più necessario fare la prima nota a mano. Grazie a Tot, il conto aziendale che semplifica la vita ai propri clienti, è possibile sfruttare la riconciliazione automatica delle fatture e l'export del file, da utilizzare poi per fare la prima nota (obbligatoria per tutte le attività con regime fiscale ordinario), andando così ad evitare errori di compilazione, snellendo il flusso di lavoro e ottimizzando la gestione di un aspetto chiave dell'attività aziendale.

Questo è solo uno dei vantaggi di Tot. Il conto aziendale, disponibile in 6 piani tariffari diversi in base alle proprie esigenze, include un IBAN italiano, una carta di credito Visa Business e la possibilità di richiedere le carte di debito per tutto il team. Il conto ha anche operazioni SEPA in euro in entrata illimitate e gratuite come F24, utilissimi a tutti i possessori di partita IVA e i bonifici istantanei.

Per tutti i nuovi utenti è possibile accedere a Tot con un mese di prova gratuita e nessun costo di apertura. Per tutti i dettagli basta visitare il sito ufficiale di Tot.

Perché scegliere Tot: prima nota e finanze aziendali sotto controllo

Tot è, quindi, un conto aziendale che consente ai suoi clienti di semplificare la gestione di tutte le attività finanziarie. Dalla gestione contabile, con operazioni semplificate come la prima nota spese, a quella fiscale, passando per tutti gli aspetti legati alle operazioni (in entrata e in uscita) che sono necessarie per lo svolgimento dell'attività quotidiana in azienda, Tot mette a disposizione un servizio completo e ricco di funzionalità.

Oggi è possibile utilizzare Tot a partire da 7 euro al mese + IVA (con la sottoscrizione annuale che offre un risparmio di due mensilità). A disposizione degli utenti ci sono sei piani con vantaggi crescenti e la possibilità di sfruttare un servizio flessibile e in grado di adattarsi alle esigenze di ogni singola azienda. Per una prova gratuita di 30 giorni basta visitare il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.