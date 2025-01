Fai acquisti online senza pensieri con l’opzione Pagoflex di ING

Quante volte hai dovuto rinunciare a un acquisto, magari di un’offerta irripetibile che ti è sfumata per l’impossibilità di sostenere l’intero importo di quella spesa? È un’esperienza comune, con lo stipendio che si guadagna lavorando si riesce spesso a pareggiare le spese ordinarie e lo spazio per quelle extra è spesso molto limitato. E non sempre questi extra sono spese inutili o comunque sacrificabili ed è il motivo per cui Pagoflex di ING è uno strumento ottimo per rispondere perfettamente a queste esigenze. è disponibile nella Carta di Credito Mastercard Gold associata a Conto Corrente Arancio. Attivala ora con la promozione per averla a costo zero.

Come funziona Pagoflex

Pagoflex è lo strumento che consente, utilizzando la Carta di Credito Mastercard Gold, di effettuare qualsiasi acquisto (per un importo minimo di 100€) e rateizzarne il pagamento. In questo modo si acquista subito il prodotto o il servizio desiderato ma lo si paga in piccole rate. È possibile prevedere dalle 3 alle 12 rate mensili gestendo tutto comodamente dall’applicazione mobile (o dall’home banking sul sito) attivandola e disattivandola senza costi aggiuntivi.

Tra i vantaggi di Pagoflex c’è che è possibile attivarlo immediatamente al momento dell’acquisto o anche entro la fine del mese, successivamente al pagamento. In questo modo si può rispondere prontamente a una seconda spesa improvvisa gestendo in maniera intelligente i propri risparmi.

Per usufruire di Pagoflex è necessario aprire il Conto Corrente Arancio e richiedere la Carta di Credito Mastercard Gold. ING mette a disposizione due tipologie di conto corrente: Conto Arancio Light e Conto Arancio Più. Il primo è a canone zero ma prevede il pagamento delle commissioni sui principali servizi bancari, compresa la gestione della carta di credito. Con Conto Arancio Più, invece, si ha tutto compreso nel canone del conto che può essere azzerato accreditandovi lo stipendio (o la pensione) o prevedendo entrate mensili di almeno 1.000€.

