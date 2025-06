Facebook introduce il supporto alle passkey per un accesso più sicuro

Con l'introduzione delle passkey, gli utenti di Facebook possono finalmente dire addio alle tradizionali password. Questo nuovo sistema di autenticazione biometrica, disponibile su dispositivi iOS e Android, promette un accesso più rapido e sicuro, riducendo drasticamente i rischi di attacchi informatici.

Meta ha annunciato che le passkey saranno un'alternativa innovativa alle password tradizionali. Basate sullo standard WebAuthn, queste consentiranno agli utenti di accedere ai propri account tramite impronta digitale, riconoscimento facciale o PIN del dispositivo. Questo approccio elimina la necessità di ricordare lunghe e complesse combinazioni alfanumeriche, migliorando sia l'usabilità che la protezione.

I principali vantaggi

Uno dei principali vantaggi di questa tecnologia è la sua capacità di proteggere contro il phishing. A differenza delle password tradizionali, le passkey non possono essere rubate o indovinate, poiché sono associate in modo univoco al dominio del servizio. Questo le rende una soluzione ideale per garantire la sicurezza online. Tuttavia, l'Electronic Frontier Foundation consiglia comunque di evitare l'inserimento manuale di credenziali su siti sospetti.

La novità non si limita a Facebook, ma verrà estesa anche a Messenger, offrendo agli utenti la possibilità di utilizzare la stessa passkey su entrambe le piattaforme. Inoltre, Meta ha previsto l'integrazione di questa tecnologia con Meta Pay, semplificando così i pagamenti online.

Come funzionano le passkey

Il funzionamento delle passkey si basa su un sistema di crittografia a doppia chiave: una chiave pubblica, memorizzata dal servizio, e una chiave privata, conservata esclusivamente sul dispositivo dell'utente. Questo approccio elimina la necessità di condividere informazioni sensibili, aumentando significativamente la protezione dei dati.

Un ulteriore vantaggio di questo sistema è la sua compatibilità tra diversi dispositivi. In caso di smarrimento o danneggiamento dello smartphone, molti servizi offrono soluzioni di recupero tramite backup, contatti alternativi o chiavi di sicurezza hardware.

In linea con altre aziende e piattaforme

Attualmente, aziende come Apple e Google hanno già integrato il supporto alle passkey nei loro gestori di password, mentre strumenti come 1Password e Dashlane facilitano la transizione verso questo nuovo standard di sicurezza online.