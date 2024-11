F24, RiBa e bonifici istantanei inclusi? Tutto in un unico conto

Un conto aziendale deve poter garantire la piena operatività, con una gestione senza limitazioni e con la possibilità di eseguire le principali operazioni di pagamento tipiche dell'attività quotidiana di un'azienda e, nella migliore delle situazioni, senza pagare inutili commissioni aggiuntive.

Per questo motivo scegliere Tot, il conto aziendale online con IBAN italiano, rappresenta la mossa giusta. Con Tot, infatti, sono sempre inclusi i bonifici istantanei senza commissioni ed è possibile, sempre senza commissioni aggiuntive, sfruttare RiBa, SDD, F24 e PagoPA.

Tot è disponibile in più versioni, a partire da 7 euro + IVA al mese (con il piano annuale), con la possibilità di adattare le caratteristiche del conto alle necessità aziendali. Tutte le versioni di Tot, però, includono senza costi bonifici istantanei, F24, SDD, RiBa e pagoPA.

Per i nuovi clienti, inoltre, c'è sempre la possibilità di provare gratis per 30 giorni il conto aziendale di Tot. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

Perché scegliere Tot come conto aziendale

Tot è un conto online con IBAN italiano disponibile per tutte le aziende, sia le più piccole che le più articolate e strutturate. Grazie a uno schema basato su più piani, infatti, Tot può modulare le caratteristiche del conto aziendale alle esigenze del cliente.

Tutte le versioni di Tot, inoltre, includono una carta di credito VISA Business e la possibilità di versamenti gratuiti nelle filiali Sella. Le operazioni in entrata sono gratuite e illimitate e ci sono fino a 1200 operazioni in uscita incluse ogni anno (il numero di operazioni varia in base al piano scelto, a partire da 100 all’anno con il piano Essentials).

I clienti Tot hanno la possibilità di accedere a tutte le operazioni bancarie come F24 (immediati nella ricezione del pagamento), RiBa e bonifici istantanei, tutti inclusi senza commissioni e possono anche arricchire gli strumenti di pagamento disponibili con carte di debito per tutto il team (fisiche e virtuali). C'è poi la possibilità di accedere a strumenti digitali per la gestione finanziaria e contabile dell'azienda, inclusi in un'unica piattaforma.

Per provare subito Tot basta seguire il link qui di sotto. Il conto è disponibile a partire da 7 euro + IVA al mese, con il piano annuale. C'è sempre un primo mese di prova gratuita.

