F1 Australia 2025: gli orari e dove vedere il Gran Premio

Questo weekend si corre il Gran Premio d'Australia di Formula 1, primo appuntamento del Mondiale 2025. La corsa sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW.

Proprio il pass Sport di NOW, in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi, resta il modo più conveniente per seguire l'intera stagione di Formula 1. Il pass in questione dà infatti accesso all'intera programmazione sportiva di Sky, quindi anche a tutta la MotoGP, alla Champions League e alle altre coppe europee, a tre partite per ogni turno di Serie A, a tutta la stagione di tennis e alla diretta dei canali di Eurosport.

Gli orari del Gran Premio d'Australia 2025 di Formula 1

Venerdì 14 marzo, a partire dalle 2:30 del mattino qui in Italia, scatteranno le prime prove libere del GP d'Australia 2025. Alla stessa ora di sabato 15 marzo si disputeranno le terze e ultime prove libere, prima delle qualifiche che prenderanno il via alle quando in Italia saranno le 6:00 del mattino. Il via alla gara è invece fissato alle 5:00 del mattino di domenica 16 marzo.

Ecco il riepilogo degli orari.

Venerdì 14 marzo

02:30 - Prove libere 1

06:00 - Prove libere 2

Sabato 15 marzo

02:30 - Prove libere 3

06:00 - Qualifiche

Domenica 16 marzo

05:00 - Gara

Dove vedere il GP Australia 2025 di Formula 1

Il Gran Premio d'Australia 2025 di F1 sarà visibile in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming sulla piattaforma NOW. La telecronaca sarà a cura di Carlo Vanzini, affiancato in cabina di commento da Roberto Chinchero, Ivan Capelli, Marc Gené e Matteo Bobbi, mentre gli approfondimenti pre e post gara saranno a cura di Davide Camicioli e Vicky Piria. Infine, in diretta dalla pit-lane ci sarà la giornalista Mara Sangiorgio.

Al momento il pass Sport annuale di NOW è in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro, per un risparmio dunque di 120 euro in un anno. Il pass offre libero accesso a tutto lo sport di Sky, sia in diretta che on-demand.

