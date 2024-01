F-Secure Total: protezione per 2 anni su 5 dispositivi a soli 39€

Approfitta di questa promozione pazzesca per avere i computer di tutta la famiglia completamente protetti da insidie digitali con una spesa ridicola. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello F-Secure Total a soli 39,94 euro, invece che 79,90 euro.

Come puoi vedere adesso hai la possibilità di risparmiare tantissimo grazie allo sconto del 50%. E soprattutto avrai tutte le protezioni che ti servono per usare il computer senza che nessuno violi la tua privacy. Dal semplice navigare su internet fino alle transazioni bancarie, tutto sarà perfettamente sicuro.

F-Secure Total: protezione spaziale spendendo pochissimo

Purtroppo le minacce di virus e le truffe informatiche sono all'ordine del giorno e non colpiscono solo i meno esperti. Ma con F-Secure Total tutto questo sarà solo un lontano ricordo. Infatti offre la protezione da virus e malware, la protezione quando fai operazioni bancarie, fai acquisti online e quando navighi su Internet. Ha una modalità gaming e una VPN che nasconde il tuo indirizzo IP per non essere tracciato.

Puoi scoprire subito se i tuoi dati personali sono stati esposti ed è in grado di generare e archiviare le tue password per accedere in modo sicuro da qualsiasi dispositivo. Se hai figli puoi gestire il tempo che trascorrono davanti allo schermo del PC, poi filtrare i contenuti e controllare le installazione che hanno fatto da un app che scarichi gratuitamente. Avrai tutto questo e tanto altro per 2 anni su ben 5 dispositivi diversi.

Non aspettare che l'offerta sparisca, vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo F-Secure Total a soli 39,94 euro, invece che 79,90 euro. Se completi l'ordine adesso riceverai immediatamente una mail dove potrai scaricare il software e attivarlo con il codice in pochi minuti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.