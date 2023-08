Extender Tenda A18 con porte LAN e Fast Ethernet a meno di 20 euro su Amazon

Se sei stanco delle zone morte e del segnale Wifi scarso a casa o in ufficio, il Tenda A18 è ciò che devi acquistare assolutamente per risolvere il problema. Con una velocità Dual Band AC1200 di 1200 Mbps e una serie di funzioni avanzate, questo ripetitore ti permette di estendere la copertura del tuo segnale Wifi in modo semplice ed efficace. Acquistalo ora su Amazon a soli 19,99€.

Il Tenda A18 è dotato di una tecnologia Dual Band che offre una velocità combinata fino a 1200 Mbps. Questo significa che potrai godere di una connessione veloce e stabile sia nella banda 2.4 GHz che nella banda 5 GHz, garantendo una navigazione fluida e senza interruzioni.

Grazie alle sue potenti antenne e alla tecnologia avanzata, è in grado di estendere la copertura anche nelle zone più remote della tua casa o dell'ufficio. Elimina definitivamente i punti morti e goditi una connessione affidabile in ogni angolo.

Oltre a funzionare come ripetitore Wifi, può essere configurato anche come Access Point, consentendoti di creare una nuova rete a partire dalla tua connessione cablata. Questa versatilità ti offre opzioni per migliorare la copertura nella modalità che preferisci.

Il Tenda A18 è inoltre dotato di porte LAN e Fast Ethernet, che ti permettono di collegare dispositivi cablati come console di gioco, smart TV e computer per una connessione più stabile e veloce. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo su Amazon. Ordina oggi stesso e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.