ExpressVPN ti protegge da occhi indiscreti e dai malware che ti spiano

Secondo quanto rivelato da alcuni esperti di sicurezza informatica di Lookout e Zimperium, è stato individuata una nuova minaccia per quanto concerne l'ambiente Android.

Il malware in questione, chiamato BouldSpy, risulta una vera e propria "cimice 2.0" capace di spiare i contenuti presenti nello smartphone e di inviarli al cybercriminale che ha diffuso lo stesso.

Anche se al momento è diffuso solo in Medioriente, è probabile che ben presto questo agente malevolo arrivi anche nel nostro continente in un futuro prossimo.

D'altro canto, questa minaccia è solo una delle tante rispetto alla nostra privacy: ogni giorno, infatti, i dispositivi mobile e le attività connesse sono potenzialmente a rischio intromissione esterna.

In questo senso, oltre a un buon antivirus, una VPN per prevenire criminali informatici, aziende pubblicitari ed enti governativi un po' troppo curiosi è quasi d'obbligo.

Cybercriminali, aziende pubblicitarie e malware spia: come far fronte a queste minacce della tua privacy

ExpressVPN è uno dei provider più noti dell'intero settore. Dietro questa fama, vi è effettivamente una Virtual Private Network di prim'ordine.

Questa si avvale di un'infrastruttura costituita da svariati server ultra-veloci, sparsi in ben 94 paesi. Tutto ciò aumenta sia il livello di sicurezza (garantito anche dalle più moderne forme di crittografia) sia le performance, visto che la struttura multiserver non soffre di sovraccarichi.

Le app relative ad ExpressVPN offrono copertura su piattaforme come:

Windows

macOS

Linux

Android

iPhone

Fire TV

Console da gioco

Router

oltre all'estensione utilizzabile con Google Chrome.

La politica no-log tra le più rigide e rispettose dell'utenza, rende ExpressVPN ideale per chi tiene in modo particolare alla privacy. La crittografia adottata, dal canto suo, non fa altro che rafforzare la sensazione di sicurezza.

E per quanto riguarda il prezzo?

ExpressVPN è al momento soggetta a un'interessante promozione. Si parla del 49% di sconto sul piano da 12 mesi: il tutto porta il suo prezzo a soli 6,67 dollari al mese.

Non solo: sempre con il piano annuale, ExpressVPN offre 3 mesi gratis aggiuntivi di servizio.

