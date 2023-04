ExpressVPN: sicurezza totale su ogni dispositivo con un semplice clic

Quando si valuta se scegliere un servizio VPN rispetto a un altro, va tenuto anche conto del tipo di utente che andrà ad utilizzarlo.

Se per una persona esperta in tecnologia non vi sono particolari problemi, mentre utenti occasionali potrebbero trovarsi in difficoltà. La facilità di utilizzo, l'interfaccia dell'app per desktop/mobile e altri aspetti legati all'esperienza utente, possono risultare molto importanti.

In caso contrario, la VPN può diventare quasi un "corpo estraneo", un servizio fastidioso che poi, alla prova pratica, non viene mai attivato.

Sotto questo punto di vista (e non solo) ExpressVPN si dimostra una delle migliori soluzioni sotto questo punto di vista, abbinando funzionalità avanzate a un alto tasso di flessibilità.

ExpressVPN? Un utilizzo alla portata di tutti e per qualunque tipo di dispositivo

ExpressVPN è un provider che si presenta come uno dei migliori a livello mondiale in questo specifico settore.

Di fatto, tale azienda offre app specifiche per svariate piattaforme tra cui figurano:

PC Windows

Mac

PC Linux

Smartphone Android

iPhone

Fire TV

Console da gioco

a cui si aggiungono soluzioni raffinate, come la possibilità di installare ExpressVPN direttamente sul router o di utilizzare tale soluzione sul proprio browser Chrome, attraverso apposita estensione.

I server ultra-veloci, sparsi in 94 paesi, permettono di ottenere prestazioni elevate anche nelle ore di punta e, ovviamente, offrono un numero elevato di indirizzi IP.

Anche sotto il punto di vista della sicurezza ExpressVPN si dimostra all'altezza della situazione. Adottando i sistemi di crittografia più avanzati al mondo, questo servizio è noto per proteggere in maniera efficace privacy e anonimato online dei suoi utenti.

E per quanto riguarda il prezzo?

Grazie all'attuale promozione è possibile ottenere tutti i vantaggi di ExpressVPN con uno sconto del 35% rispetto al prezzo di listino.

Ciò significa che, con la sottoscrizione biennale, è possibile aggiudicarsi questa VPN spendendo solo 8,32 dollari al mese.

