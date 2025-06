ExpressVPN: sicurezza digitale completa a meno di 5€ al mese

Proteggere la propria identità online non è mai stato così semplice. ExpressVPN, uno dei servizi VPN più utilizzati al mondo, lancia una offerta speciale limitata: 2 anni + 4 mesi gratis al prezzo scontato di 4,87 € al mese, con risparmio del 61% rispetto al prezzo originale. La promozione include anche una eSIM da 5 GB gratuita da holiday.com e rimborso garantito entro 30 giorni, per provare il servizio senza rischi.

Cosa rende ExpressVPN un servizio così popolare?

Con server in 105 paesi, ExpressVPN consente di cambiare IP in un clic, navigare da qualsiasi parte del mondo e accedere a contenuti bloccati o censurati. A ciò si aggiungono velocità eccellenti grazie al protocollo Lightway, progettato per offrire connessioni rapide, stabili e sicure.

Ma ExpressVPN non è solo un semplice servizio di rete privata virtuale:

Include un gestore di password integrato ,

, Un blocco annunci per migliorare la navigazione,

per migliorare la navigazione, E una politica di zero log: nessuna attività dell’utente viene monitorata o registrata.

I piani disponibili

Il piano più vantaggioso è quello da 2 anni + 4 mesi gratis, disponibile a 4,87 € al mese, per un pagamento totale anticipato di 136,31 €. Questo piano permette di risparmiare ben il 61% rispetto al prezzo standard e include anche una eSIM da 5 GB gratuita.

In alternativa, è disponibile il piano da 12 mesi + 3 mesi gratis, al costo di 6,51 € al mese, con un addebito unico di 97,51 € e una eSIM da 3 GB inclusa.

Per chi preferisce massima flessibilità, è attivo anche l’abbonamento mensile, a 12,63 € al mese, con una eSIM da 1 GB gratuita.

Compatibilità e dispositivi supportati

ExpressVPN può essere installato su:

Mac, Windows, Linux

iPhone, iPad, Android

Smart TV, Fire Stick, Apple TV

Router Aircove

Estensioni browser per Chrome

Con un singolo account è possibile proteggere fino a 8 dispositivi contemporaneamente. Per conoscere l'offerta completa di ExpressVPN clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.