ExpressVPN si sostituisce a Babbo Natale con la sua migliore offerta del 2025

Quest’anno ExpressVPN ha riservato la sua migliore offerta a ridosso delle festività, sostituendosi di fatto a Babbo Natale. Sì, vi confermiamo che sottoscrivendo un piano di due anni ora, è possibile beneficiare dei prezzi più bassi di tutto il 2025.
E vediamoli allora i prezzi scontati dei piani della durata di 24 mesi di ExpressVPN:
- 2,99 euro al mese + 4 mesi extra gratuiti per il piano Base (83,72 euro per i primi 28 mesi, poi si rinnova a 79,95 euro l’anno con la possibilità di disdire in qualsiasi momento)
- 3,99 euro al mese + 4 mesi extra gratuiti per il piano Avanzato (111,72 euro per i primi 28 mesi, poi si rinnova a 109,95 euro l’anno con la possibilità di disdire in qualsiasi momento)
- 6,49 euro al mese + 4 mesi extra gratuiti per il piano Pro (181,72 euro per i primi 28 mesi, poi si rinnova in automatico a 179,95 euro l’anno con la possibilità di disdire in qualsiasi momento
Tutti i piani della durata di due anni beneficiano inoltre della garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto. Ciò significa, dunque, che se il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative sarebbe sempre possibile richiedere il rimborso completo entro un mese.
Infine, vi confermiamo che se avete bisogno unicamente del servizio VPN, il piano Base è più che sufficiente per le vostre esigenze, dal momento che comprende lo stesso servizio di rete privata virtuale incluso negli altri piani a pagamento, servizio VPN tra i più affidabili oggi sul mercato.
