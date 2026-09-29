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ExpressVPN in offerta speciale: 80% di sconto sul piano Base

I prezzi partono da 2,49 euro per i primi due anni, a cui si aggiungono quattro mesi extra di servizio in regalo.
ExpressVPN in offerta speciale: 80% di sconto sul piano Base
I prezzi partono da 2,49 euro per i primi due anni, a cui si aggiungono quattro mesi extra di servizio in regalo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 29 set 2026
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In casa ExpressVPN è attiva una nuova offerta speciale che consente di riscattare uno sconto pari all’80% sul piano Base, con prezzi a partire da 2,49 euro al mese per i primi due anni. La promozione include anche quattro mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni per i nuovi utenti.

Da anni punto di riferimento del settore a livello internazionale, ExpressVPN permette di ottenere una connessione privata veloce, privata e affidabile. Inoltre garantisce una semplicità d’uso tale che anche le persone che non hanno mai usato una VPN in vita loro non avranno difficoltà né nella fase di installazione né in quella di utilizzo.

Pagina offerta ExpressVPN

ExpressVPN nuova offerta

Ecco una panoramica dei prezzi dei piani Base, Avanzato ed Express Pro scontati:

  • 2,49 euro al mese per 2 anni + 4 mesi extra in regalo per il piano Base (80% di sconto)
  • 3,99 euro al mese per 2 anni + 4 mesi extra in regalo per il piano Avanzato (73% di sconto)
  • 6,49 euro al mese per 2 anni + 4 mesi extra in regalo per il piano Express Pro (67% di sconto)

Fin dal piano Base gli utenti di ExpressVPN ottengono una VPN ad alta velocità (fino a 40 Gbps) su dieci dispositivi in contemporanea, nonché la Protezione Lite, vale a dire il blocco di annunci, siti dannosi e siti per adulti.

Con il piano Avanzato la protezione include anche il blocco del tracciamento dati, mentre i dispositivi che è possibile utilizzare in modo privato in simultanea salgono a dodici. Infine, scegliendo Express Pro ci si garantisce l’IP dedicato esclusivo e una protezione granitica su 14 dispositivi in contemporanea.

Pagina offerta ExpressVPN

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