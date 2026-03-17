ExpressVPN: risparmia fino all’81% con i piani biennali

Sconti fino all' 81% I piani da 2 anni di ExpressVPN permettono di risparmiare in modo significativo, con prezzi da 2,09 euro al mese per il piano Base, 2,79 euro per Avanzato e 4,54 euro per Pro. Tutte le offerte includono 4 mesi extra, garanzia di rimborso di 30 giorni e accesso a funzionalità pensate per proteggere più dispositivi con un unico abbonamento.

Accesso globale ai contenuti e streaming senza limiti

Uno dei principali vantaggi di una VPN è la possibilità di accedere a contenuti online da qualsiasi parte del mondo. Con ExpressVPN è possibile collegarsi a server situati in oltre 100 paesi e navigare come se ci si trovasse fisicamente in quelle nazioni. Questo permette, ad esempio, di accedere a piattaforme di streaming, siti web o servizi che potrebbero essere limitati a specifiche aree geografiche.

Grazie a server veloci e ottimizzati per lo streaming, è possibile guardare contenuti in alta qualità, anche in 4K, senza rallentamenti. La tecnologia di connessione veloce consente inoltre di mantenere una navigazione fluida, rendendo la VPN adatta sia allo streaming sia alla navigazione quotidiana.

Privacy e sicurezza per la navigazione quotidiana

Uno dei motivi principali per cui gli utenti scelgono una VPN è la protezione della propria privacy. ExpressVPN utilizza una crittografia avanzata per proteggere i dati durante la navigazione, rendendo molto più difficile per terze parti intercettare informazioni sensibili.

La piattaforma adotta inoltre una rigorosa politica no-log, che significa che non vengono registrate le attività online degli utenti. A questo si aggiunge la tecnologia TrustedServer, progettata per cancellare automaticamente i dati a ogni riavvio dei server, aumentando ulteriormente il livello di sicurezza.

Connessioni veloci grazie a protocolli avanzati

La velocità è un fattore essenziale quando si utilizza una VPN. ExpressVPN utilizza protocolli di connessione moderni progettati per offrire prestazioni elevate senza compromettere la sicurezza. Tra questi spicca il protocollo Lightway, progettato per garantire connessioni rapide e stabili anche quando si cambia rete o posizione.

Protezione avanzata contro tracker e minacce online

Oltre alla crittografia della connessione, alcune funzionalità integrate permettono di aumentare ulteriormente la sicurezza online. Strumenti come il blocco dei tracker e dei domini sospetti aiutano a prevenire il caricamento di contenuti dannosi e a ridurre il tracciamento pubblicitario.

Un’unica VPN per tutti i dispositivi

Un altro vantaggio importante è la possibilità di utilizzare lo stesso abbonamento su più dispositivi contemporaneamente. Con ExpressVPN è possibile collegare fino a otto dispositivi allo stesso tempo, senza dover effettuare continuamente login o logout. Per conoscere l'offerta di ExpressVPN clicca qui.