ExpressVPN: prova gratis di 7 giorni, poi due anni di offerta speciale

Il fornitore VPN ExpressVPN sta offrendo ai nuovi utenti una prova gratuita di 7 giorni, con accesso completo a tutte le principali funzionalità del servizio. Al termine di questo periodo di prova si può poi usufruire di un'offerta speciale della durata di due anni con il servizio VPN al prezzo scontato di 4,87 euro al mese, più quattro mesi extra gratis.

ExpressVPN figura nella lista delle migliori VPN a livello globale: server in più di 100 Paesi del mondo, velocità di connessione superiore alla media, massima privacy e tante funzionalità premium, tra cui blocco degli annunci e gestore di password. E se non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

L'offerta speciale di ExpressVPN

Una VPN come quella di ExpressVPN può ad esempio essere di vitale importanza per una navigazione sicura sulle reti Wi-Fi pubbliche, come quelle presenti negli aeroporti, hotel e ristoranti. Questa tipologia di reti risulta infatti spesso e volentieri vulnerabile, con gli utenti che corrono il serio rischio di esporre i loro dati personali e aziendali a malintenzionati.

Un altro caso d'uso di un servizio di rete privata virtuale è l'accesso ai propri contenuti preferiti senza restrizioni geografiche. Se ad esempio si vive in Italia ma si ha il desiderio di guardare una serie tv disponibile soltanto negli Stati Uniti, grazie ad una VPN sarà sufficiente selezionare un server situato negli USA per ottenere un IP americano e superare così il blocco geografico.

Tornando all'offerta speciale di ExpressVPN in corso, la prova gratuita della durata di sette giorni è rivolta a tutti coloro che si iscrivono per la prima volta al servizio. Volendo, è anche possibile annullare il periodo di prova prima del rinnovo, senza alcun costo aggiuntivo.

Proseguendo, invece, si potrà beneficiare di uno sconto pari al 61% rispetto al prezzo di listino, oltre che di una eSIM da 5 Giga gratuita del servizio holiday.com.

