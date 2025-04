ExpressVPN protegge la tua privacy a soli 4,87€ al mese

Una navigazione sicura e senza tracciamenti è fondamentale per avere più privacy online. Per garantirti questo c'è ExpressVPN, uno degli strumenti più affidabili. Si tratta di un tool progettato per nascondere L'indirizzo IP e crittografare il traffico internet. Così nessuno potrà intercettare o monitorare le tue attività online.

Le funzionalità di ExpressVPN per la protezione della privacy sono davvero tante e le analizzeremo nelle prossime righe. Prima però vogliamo dirti che in questo momento questo software è attualmente in offerta a soli 4,87€ al mese, grazie a uno sconto del 60%, e con l’aggiunta di 4 mesi gratuiti.

ExpressVPN migliora la tua privacy: ecco come

Se la protezione della privacy online è una tua priorità, ExpressVPN è esattamente ciò che fa al caso tuo. Una delle sue principali caratteristiche è la politica di no-log, che significa che non memorizza alcuna informazione su ciò che fai online. La tua attività su internet rimane privata, senza essere tracciata da terze parti, come hacker o anche il tuo provider di servizi internet.

Un altro vantaggio importante di ExpressVPN è la protezione durante l’uso di reti Wi-Fi pubbliche. Le reti non sicure, come quelle disponibili in aeroporti, caffè e hotel, possono esporre i tuoi dati a possibili attacchi. Con questo servizio, puoi navigare in tutta tranquillità, sapendo che il tuo traffico è sempre crittografato.

Da menzionare anche la vasta rete di server in oltre 100 Paesi: ExpressVPN ti offre la possibilità di connetterti a server situati in tutto il mondo, garantendo un accesso sicuro a contenuti bloccati geograficamente, come film, serie TV e siti web.

Con il piano biennale, ExpressVPN consente di proteggere fino a 8 dispositivi contemporaneamente, tra cui PC, Mac, smartphone e tablet. Risulta dunque perfetta per famiglie o per chi utilizza diversi dispositivi. Approfitta ora dell'offerta al prezzo di 4,87€ al mese grazie allo sconto del 60%: vai sul sito di ExpressVPN e attivala ora.

