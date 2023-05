ExpressVPN: ottieni 3 mesi gratis con questa offerta imperdibile

State cercando una VPN che vi consenta di navigare in sicurezza a un prezzo davvero conveniente? È il momento di scegliere ExpressVPN! Acquistando ora l'offerta a soli 6,40€ al mese, potrete infatti portarvi a casa un abbonamento di un anno, più tre mesi in omaggio gratuiti!

ExpressVPN è presente in Italia con server dedicati. È infatti possibile ottenere un IP tutto italiano per navigare in sicurezza online, cambiando liberamente il proprio indirizzo tramite un comodo menù a tendina, insieme a tante altre funzionalità.

ExpressVPN: la VPN più veloce

Con ExpressVPN è facile cambiare il proprio indirizzo IP. Grazie ai server italiani, è possibile scegliere la propria posizione tramite il pratico menu a tendina. Selezionate tra Milano, Napoli, Consenza o altre a piacimento.

Scegliete la città più vicina per ottenere le prestazioni migliori o lasciate fare al servizio, consentendogli di determinare la posizione ideale. Ovviamente è anche possibile collegarsi a un server sito in un altro paese, in modo da aggirare i limiti regionali imposti da siti e servizi. Fruite dei vostri contenuti preferiti o risparmiate sul costo dei biglietti da qualsiasi posizione, che vi troviate in Italia o all'estero. È possibile scegliere tra 94 paesi diversi.

ExpressVPN cifra tutti i dati di navigazione tramite crittografia standard di settore. La specifica AES 256-bit è attualmente quella di livello più alto per proteggere dati importanti, come le informazioni personali. Il servizio fa inoltre uso di Lightway, un protocollo proprietario più leggero, che consente di navigare più velocemente, assicurando una crittografia efficace.

La VPN è compatibile con una gran quantità di dispositivi, tra cui Windows, iOS, Linux, Mac, Android e anche i router. È installabile come estensione per Chrome, Edge e Firefox. Tutto questo sottoscrivendo un solo abbonamento, senza costi aggiuntivi.

In più, otterrete un supporto clienti sempre attivo, 24 ore al giorno per tutta la settimana e la possibilità di richiedere un rimborso entro 30 giorni, se non sarete soddisfatti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.