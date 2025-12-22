ExpressVPN in festa: fino al 79% di sconto sui piani di 2 anni

Per chi è alla ricerca di un servizio VPN veloce e affidabile in offerta, segnaliamo l'attuale promozione in corso di ExpressVPN, che consente di risparmiare fino al 79% sui piani della durata di due anni, per quella che è la migliore offerta di tutto l'anno. Lo sconto più alto è riservato al piano Base, disponibile a 2,39 euro al mese.

I piani Avanzato e Pro sono invece attivabili rispettivamente al prezzo scontato di 3,19 euro e 5,19 euro al mese. Su tutti i piani, inoltre, sono disponibili quattro mesi di servizio VPN in omaggio, che rendono l'ultima offerta di Natale di ExpressVPN ancora più allettante per chi ha la necessità di un servizio di rete privata virtuale in occasione delle festività di fine anno.

L'offerta migliore di tutto il 2025

Prima del lancio dell'ultima promozione, l'offerta precedente di ExpressVPN prevedeva uno sconto massimo del 73%, con la possibilità di sottoscrivere il piano Base a 2,99 euro al mese. Adesso lo sconto sale al 79%, mentre il prezzo scende a 2,39 euro, per un risparmio netto di 60 centesimi al mese per 24 mesi, a cui bisogna poi sommare quattro mesi extra in regalo.

Ecco un riepilogo della migliore offerta del 2025 di ExpressVPN:

piano Base a 2,39 euro al mese per 2 anni + 4 mesi extra (79% di sconto)

piano Avanzato a 3,19 euro al mese per 2 anni + 4 mesi extra (74% di sconto)

piano Pro a 5,19 euro al mese per 2 anni + 4 mesi extra (70% di sconto)

Al termine dei primi 28 mesi ciascun piano si rinnova rispettivamente a 79,95 euro (Base), 89,38 euro (Avanzato) e 179,95 euro (Pro) l'anno. Volendo, comunque, è sempre possibile disdire il rinnovo senza costi aggiuntivi, in modo da essere liberi di scegliere un eventuale nuovo servizio di rete privata virtuale.

A questo proposito, confermiamo infine la garanzia di rimborso di 30 giorni, grazie alla quale tutti possono richiedere la restituzione di quanto speso al momento dell'ordine entro 1 mese dalla data di acquisto, nell'eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.