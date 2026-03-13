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ExpressVPN è pronto per la stagione dei viaggi con sconti fino all'81%

I piani della durata di due anni partono da 2,09 euro al mese e beneficiano di 4 mesi aggiuntivi in regalo.
ExpressVPN è pronto per la stagione dei viaggi con sconti fino all'81%
I piani della durata di due anni partono da 2,09 euro al mese e beneficiano di 4 mesi aggiuntivi in regalo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 13 mar 2026
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Il fornitore di VPN ExpressVPN ha lanciato una nuova promozione in occasione dell'inizio della stagione dei viaggi: i piani della durata di due anni godono di uno sconto fino all'81%, con prezzi a partire da 2,09 euro al mese più quattro mesi extra di servizio in regalo. Rimane poi sempre valida la garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Server in più di 105 Paesi in tutto il mondo, un protocollo VPN proprietario in grado di regalare una velocità di connessione superiore alla media, blocco degli annunci pubblicitari e dei siti web malevoli, oltre alla possibilità di proteggere fino a 14 dispositivi in contemporanea con un unico abbonamento: sono le principali caratteristiche di ExpressVPN, le stesse su cui fanno affidamento milioni di persone in tutto il mondo.

Pagina offerta ExpressVPN

expressvpn sconto 81 per cento

I prezzi scontati dei piani di due anni di ExpressVPN

Ecco una breve panoramica dei nuovi prezzi scontati dei piani della durata di due anni di ExpressVPN:

  • Base: 2,09 euro al mese per due anni più quattro mesi extra di servizio in regalo, per un importo totale di 58,60 euro per i primi 28 mesi (si rinnova a 79,95 euro all'anno)
  • Avanzato: 2,79 euro al mese per due anni più quattro mesi extra di servizio in regalo, per un importo totale di 78,20 euro per i primi 28 mesi (si rinnova a 109,95 euro all'anno)
  • Pro: 4,54 euro al mese per due anni più quattro mesi extra di servizio in regalo, per un importo totale di 127,20 euro per i primi 28 mesi (si rinnova a 179,95 euro all'anno)

Nell'ambito della promozione di questi giorni, valida per un periodo di tempo limitato, ciascun piano include uno o più servizi extra in omaggio. Ad esempio, il piano Base comprende ExpressMailGuard, servizio che consente di creare alias email per proteggere il proprio indirizzo di posta elettronica reale.

Con il piano Plus si ottengono anche 3 giorni di eSIM gratuita del fornitore holiday.com e il gestore di password ExpressKeys. Infine, il profilo Pro include l'opzione IP dedicato e aumenta fino a 5 i giorni del piano eSIM di holiday.com.

Pagina offerta ExpressVPN

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