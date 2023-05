Naviga in sicurezza con ExpressVPN: server privati e crittografia avanzata

La navigazione online è spesso soggetta a raccolta dati da parte di terzi o, ancor peggio, di malintenzionati. Chi ha necessità particolari, ha sicuramente interesse a proteggersi attraverso una VPN. Instradando il traffico in dei server privati, è infatti possibile criptare i dati e renderli illeggibili a chiunque. La scelta di un IP diverso consente poi di mascherare la propria posizione reale, nonché di accedere a siti o servizi con limitazioni geografiche. ExpressVPN è tra le più affidabili per fare ciò, offrendo dei server Italiani e tutte le tecnologie più avanzate per la protezione in rete.

ExpressVPN: perché sceglierla

ExpressVPN non raccoglie innanzitutto i dati dell'attività degli utenti, come la cronologia dei siti web visitati oppure la loro posizione, impendendo a provider e altri attori terzi di appropriarsi di tali informazioni. I server posizionati in Italia consentono di scegliere a piacimento un IP di una città nazionale, attraverso un pratico menu a tendina. In alternativa, è possibile selezionare una posizione estera, dall'Italia o in qualsiasi altro luogo nel mondo, in 94 paesi.

Il traffico è cifrato tramite criptazione a 256-bit e mantiene i dati al sicuro anche quando ci si collega a una rete Wi-Fi pubblica, spesso vulnerabile agli attacchi. ExpressVPN ha inoltre introdotto un nuovo tipo di protocollo denominato Lightway. Grazie alla sua leggerezza, permette una navigazione davvero rapida utilizzando meno risorse. Vi consente in questo modo di risparmiare batteria sui vostri dispositivi, mentre navigate in totale sicurezza.

È compatibile con la maggior parte degli ecosistemi, come Windows, Mac, iOS, Android e Linux. È inoltre possibile estendere la protezione al router o aggiungere un'estensione apposita su Chrome, Edge o Firefox.

Il piano attualmente in promozione offre 1 anno di abbonamento a soli 6,23€ al mese, invece che 12,13€. Approfittando dell'offerta otterrete inoltre 3 mesi aggiuntivi in omaggio. Non lasciatevi sfuggire questa occasione!

