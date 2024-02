ExpressVPN, la VPN perfetta per l'Italia

Cercare tra il listino delle VPN disponibili è sempre un terno a lotto: nonostante i prezzi siano la parte più concorrenziale, c'è da dire che una semplice limitazione di banda o un problema non calcolato potrebbe portare ad uno spreco di soldi. Ciò che però crea davvero problemi è la mancanza di eventuali server: capita spesso infatti che nell'insieme delle disponibilità, manchino alcune nazioni. Fortunatamente, se sei alla ricerca di una VPN per localizzarti in Italia, allora ExpressVPN fa al tuo caso.

ExpressVPN, un servizio italiano e sicuro

ExpressVPN è perfetta se stai cercando di proteggere la tua attività online, oppure navigare in modo privato e in sicurezza: il suo punto di forza però è senza dubbio il fatto di avere dei server ad alta velocità in Italia. Potrai scegliere, una volta abbonato, se collegarti con un IP di Milano, Napoli o Cosenza in modo rapido e veloce, selezionando la location dal menu a tendina.

Ovviamente parliamo di una VPN sicura e affidabile: ExpressVPN infatti protegge i tuoi dati, senza nemmeno conservare la lista delle attività o delle connessioni in sede, proponendo quindi una navigazione indipendente. Tutto questo è infine disponibile per iOS, Android, Mac, Linux, Windows e Router, e in più potrai usarla anche sfruttando le estensioni per Chrome, Edge e Firefox.

Per scaricare ExpressVPN ti basterà cliccare sul link all'interno della pagina, scaricare l'applicazione compatibile con il tuo dispositivo e selezionare il tuo server italiano. Il servizio offerto ha il costo di 12,32€ al mese, ma selezionando 6 mesi potrai portartelo a casa a 9,51€. Lo sconto più grande però è per il pacchetto da 12 mesi: abbonandoti per un anno, infatti, potrai avere il servizio a 6,35€ al mese, con 3 mesi gratuiti aggiuntivi. Tutti questi piani, infine, sono coperti dalla garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, così da poter disdire e ricevere indietro l'importo spesso senza problemi.

