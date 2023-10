ExpressVPN: la migliore VPN per l'Italia in offerta a metà prezzo

Sul suo piano di 12 mesi ExpressVPN ha lanciato un'offerta speciale con sconto del 49% + 3 mesi gratis (il prezzo crolla a 6,45 euro al mese anziché 12,53 euro). Il pacchetto selezionato consente di accedere a tutte le app del servizio VPN con larghezza di banda illimitata, potendo contare su una connessione ultra rapida in qualsiasi situazione. In più si riceve un supporto clienti attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

ExpressVPN in offerta speciale a 6,45 euro al mese anziché 12,53 euro per 12 mesi

Perché ExpressVPN è la migliore VPN per l'Italia? Perché puoi contare su server super veloci dislocati in più di 90 diverse nazioni, su un eccellente livello di crittografia che rende i tuoi file inaccessibili per chiunque, su una politica no-log tale che nessuna tua attività o connessione di rete viene registrata dallo staff di ExpressVPN, sulla compatibilità estesa su tutti i principali dispositivi oggi disponibili e su un supporto clienti tramite chat dal vivo attivo tutti i giorni della settimana 24 ore su 24.

Grazie alla garanzia di rimborso di 30 giorni puoi provare ExpressVPN per un mese e, se non sei soddisfatto del servizio, richiedere il rimborso completo senza dover dare spiegazioni a nessuno.

Puoi attivare ExpressVPN da qui e pagare con Visa, Mastercard, American Express, Discover, JCB, PostePay, PayPal e Bitcoin.

Approfitta ora dell'offerta speciale di ExpressVPN sul piano di 12 mesi per risparmiare la metà rispetto al prezzo di listino e usufruire di 3 mesi aggiuntivi in regalo. E se per qualunque motivo il servizio VPN non dovesse soddisfare le tue aspettative iniziali, puoi sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.