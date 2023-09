ExpressVPN: la migliore VPN per l'Italia in offerta a metà prezzo ORA

ExpressVPN è il servizio VPN che consente di navigare con una VPN ultraveloce e a banda illimitata, oltre a ricevere una protezione totale dei dati su qualunque rete. L'altro suo punto di forza è di funzionare su tutti i dispositivi con un unico abbonamento, grazie alla sua estesa compatibilità con i più importanti sistemi operativi di oggi.

Nelle ultime ore è attiva online un'ottima offerta: se scegli di attivare il piano di 1 anno, hai diritto a uno sconto del 49%, pagando soli 6,44 euro al mese anziché 12,50 euro. Ed in più ottieni 3 mesi extra di servizio in regalo. Qualora la VPN non dovesse rispondere alle tue aspettative, puoi sempre richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

ExpressVPN in offerta speciale: 12 mesi a metà prezzo + 3 mesi gratis

L'abbonamento a ExpressVPN incluse server super veloci in 94 Paesi differenti, un eccellente livello di crittografia e un supporto clienti tramite chat dal vivo in funzione 24 ore su 24, sette giorni su sette. L'app della VPN è disponibile per PC Windows, Mac, smartphone e tablet Android, iPhone, iPad e computer con a bordo il sistema operativo Linux.

Gli esperti la considerano la migliore VPN per l'Italia perché riesce a far combaciare in uno stesso servizio una sicurezza granitica e una velocità di connessione senza eguali. Se viaggi spesso all'estero e vuoi guardare i contenuti disponibili solo in Italia per via delle restrizioni geografiche, ad oggi ExpressVPN è il punto di riferimento assoluto.

Cogli al volo l'opportunità di avere ExpressVPN a metà prezzo, beneficiando così di 3 mesi extra di servizio in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.