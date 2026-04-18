ExpressVPN in offerta di primavera al -79%: naviga protetto a soli 2,39€ al mese per oltre 2 anni

ExpressVPN non è una VPN qualunque: è la più veloce e affidabile attualmente disponibile, e con la promozione di primavera, il piano Base costa soli 2,39€ al mese per 2 anni, con 4 mesi aggiuntivi gratuiti e uno sconto del 79% sul prezzo di listino: il momento migliore dell'anno per attivarlo.

Non solo una VPN, ma una vera e propria garanzia di sicurezza

Un unico abbonamento copre fino a 14 dispositivi simultanei: smartphone, laptop, tablet, smart TV, tutto protetto con lo stesso account. Le app sono disponibili per tutti i principali sistemi operativi e la configurazione richiede pochi minuti. Il supporto clienti in italiano è disponibile 24 ore su 24 tramite chat dal vivo, per qualsiasi esigenza tecnica o di configurazione. La crittografia AES-256 di livello militare è lo standard di riferimento per la sicurezza informatica a livello mondiale: praticamente impossibile da violare, protegge ogni singola sessione di navigazione in modo automatico e invisibile. La tecnologia TrustedServer fa un passo ulteriore: i server operano esclusivamente su RAM, il che significa che nessun dato viene mai scritto su hard disk e che tutto viene eliminato ad ogni riavvio. La politica no-log è un fatto tecnico, non solo una promessa contrattuale.

Il Network Lock agisce come kill switch automatico: se la connessione VPN si interrompe per qualsiasi motivo, blocca immediatamente tutto il traffico internet fino al ripristino della protezione, impedendo qualsiasi esposizione accidentale dei dati. Il Threat Manager blocca silenziosamente tracker, malware e domini pericolosi prima ancora che vengano caricati dal browser, aggiungendo un ulteriore livello di protezione alla navigazione quotidiana. Con lo sconto del 79% della promozione di primavera, a soli 2,39€ al mese per 2 anni più 4 mesi gratuiti, ExpressVPN è l'investimento più intelligente che si possa fare per la propria sicurezza online. La garanzia di rimborso entro 30 giorni permette di provarlo senza alcun rischio: attivalo adesso e naviga protetto da oggi stesso.

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