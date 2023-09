ExpressVPN in offerta a soli 6,44€ al mese per il primo anno

ExpressVPN sta applicando uno sconto del 49% sul piano VPN da 1 anno, che è possibile acquistare a soli 6,44€ per avere anche ulteriori 3 mesi aggiuntivi in omaggio. È una buona opzione per proteggere le proprie attività online, navigando in anonimato online per tutelare informazioni importanti, attraverso server di diverse nazionalità.

Oltre a essere compatibile con un gran numero di dispositivi, offre diverse tecnologie per la cifratura delle informazioni di navigazione. Ma vediamo dettagliatamente cosa offre.

ExpressVPN: navigazione anonima e sicura scontata del 49%

ExpressVPN funziona principalmente su server Italiani. Potrete scegliere tra diverse posizioni sul suolo nazionale, attraverso il menù a tendina, per navigare in totale anonimato e proteggere la privacy. Il software sceglierà per voi la posizione più vicina, in base alla propria posizione geografica, così da garantire le prestazioni più elevate. In alternativa è possibile farlo manualmente, selezionando anche un server di un altro paese.

Il servizio, come ormai tanti altri disponibili su internet, non registra alcuna informazione da parte dell'utente, ne le conserva i registri delle attività in rete, garantendo anche sotto questo aspetto il massimo riserbo.

ExpressVPN fa uso di cifratura AES a 256-bit per mantenere privato il traffico e l'indirizzo IP, che viene instradato sui server privati così da permettere di accedere senza alcun limite regionale a tutti i siti e fruire di qualsiasi contenuto multimediale. Questa VPN in particolare fa anche uso di protocolli aggiuntivi e proprietari, come Lightway, in grado di garantire velocità e sicurezza allo stesso tempo, senza così rinunciare a perdite di prestazioni. Grazie alla sua leggerezza, il protocollo funziona in maniera più efficiente, permettendo prestazioni superiori e un minor consumo di batteria, in modo da ottimizzare anche l'autonomia di dispositivi mobili, come portatili, smartphone o tablet.

La VPN è compatibile con tutti i sistemi più diffusi, tra cui Windows, MacOS, iOS, Android e Linux. Ma non manca la possibilità di installarla anche nei browser Chrome, Edge e Firefox, oppure sui router.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.