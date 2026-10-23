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ExpressVPN festeggia l'arrivo di Halloween con sconti fino all'80%

ExpressVPN festeggia l'arrivo di Halloween con sconti fino all'80%
Federico Pisanu
Pubblicato il 23 ott 2026
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In vista dell’arrivo di Halloween, il fornitore VPN ExpressVPN ha lanciato una nuova promozione con sconti fino all’80% sui piani della durata di due anni. I prezzi partono da 2,49 euro al mese, a cui si aggiungono poi quattro mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Tutti i piani VPN di ExpressVPN beneficiano della stessa VPN, in grado di raggiungere una velocità fino a 40 Gbps. E se la scelta ricade sul piano più economico, una singola licenza consente di proteggere fino a dieci dispositivi in contemporanea.

Pagina offerta ExpressVPN

expressvpn offerta halloween

Di seguito i prezzi nel dettaglio dei piani di due anni di ExpressVPN durante la promozione di Halloween:

  • 2,49 euro al mese per i primi due anni più 4 mesi extra in regalo per il piano Base (69,72 euro per i primi 28 mesi, si rinnova in automatico a 79,95 euro l’anno, 80% di sconto)
  • 3,99 euro al mese per i primi due anni più 4 mesi extra in regalo per il piano Avanzato (111,72 euro per i primi 28 mesi, si rinnova in automatico a 109,95 euro l’anno, 73% di sconto)
  • 6,49 euro al mese per i primi due anni più 4 mesi extra in regalo per il piano Express Pro (181,72 euro per i primi 28 mesi, si rinnova in automatico a 179,95 euro l’anno, 67% di sconto)

Volendo, al termine del secondo anno, o anche prima, è possibile disdire il rinnovo automatico senza costi aggiuntivi. La disdetta può essere presentata direttamente dal proprio account presso il sito web o l’app.

Pagina offerta ExpressVPN

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