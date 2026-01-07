ExpressVPN dice Hello 2026: fino al 79% di sconto sui piani di due anni

Il fornitore VPN ExpressVPN, noto in tutto il mondo per la velocità di connessione e l'affidabilità del suo servizio, ha lanciato l'iniziativa Hello 2026, nell'ambito della quale è possibile ottenere fino al 79% di sconto sui piani VPN della durata di due anni e quattro mesi extra di servizio in regalo, con prezzi a partire da 2,39 euro al mese.

Inoltre, tutti i piani di ExpressVPN beneficiano di una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto. Questo permette agli utenti di provare il servizio di rete privata virtuale senza impegno, con la possibilità di richiedere un rimborso completo nell'eventualità la VPN non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali.

I piani Base, Avanzato e Pro

Il piano Base è la scelta più economica tra quelle proposte da ExpressVPN e con lo sconto più alto (79%): costa 2,39 euro al mese per due anni, a cui si aggiungono quattro mesi extra in regalo, e include lo stesso servizio VPN disponibile sia sul piano Avanzato che in quello Pro, oltre a una connessione simultanea su dieci dispositivi.

C'è poi il piano Avanzato, attualmente in sconto del 74% al prezzo di 3,19 euro al mese per due anni con la conferma dei quattro mesi extra di servizio gratuiti (per un totale quindi di 28 mesi). Rispetto al piano Base aggiunge un gestore di password affidabile e la funzionalità Protezione avanzata per bloccare la pubblicità dei siti web, l'accesso ai siti dannosi e altri elementi indesiderati.

Infine il piano Pro, disponibile al prezzo scontato di 5,19 euro al mese per due anni più quattro mesi extra gratis di servizio. Presenta la medesime caratteristiche dei piani Base e Avanzato, a cui somma un IP dedicato per una maggiore sicurezza durante la navigazione web, 5 giorni di eSIM del servizio holiday.com, il 75% di sconto per il router VPN Aircove e la protezione per 14 dispositivi in contemporanea.

