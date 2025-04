ExpressVPN, che super sconto: connessione sicura a 17 centesimi al giorno

Se pensavi di non aver bisogno di una VPN, oggi potresti ricrederti grazie a questa assurda offerta di ExpressVPN, che ti permetterà di abbonarti al piano 2 anni spendendo l'equivalente di soli 17 CENTESIMI al giorno!

Una VPN ti salva online: tutti i vantaggi

Prima di addentrarci nell'offerta, partiamo dall'inizio. Una VPN (Virtual Private Network) ti consente di navigare in rete in modo sicuro e anonimo, crittografando tutta la tua attività online. ExpressVPN, ad esempio, ti aiuta a proteggere i tuoi dispositivi ovunque, sia che tu sia a casa o in viaggio. Basta connettersi a un server VPN in Italia o all'estero per aver e una connessione sicura, anche su reti non protette come il Wi-Fi pubblico.

Di fatto, con una VPN, non lascerai alcuna traccia in giro: né indirizzo IP, né dati personali, ricerche online o visite. Inoltre, avrai un vantaggio altrimenti impossibile da ottenere: potrai accedere a contenuti esclusivi esteri (o italiani se tu sei all'estero) senza muoverti di un centimetro, semplicemente collegandoti a un server. ExpressVPN ne offre decine in ben 105 Paesi.

ExpressVPN non si limita solo a proteggere la tua connessione, ma offre anche funzionalità aggiuntive come un password manager, la funzione Threat Manager che impedisce a siti web e tracker di raccogliere informazioni sulla tua navigazione e il parental control, nel caso avessi minori in casa che usano dispositivi online.

Tutto questo a un prezzo incredibile: soltanto 4,87 euro al mese, l'equivalente di 17 centesimi al giorno. Lo sconto, del 61%, è valido solamente per chi sceglie di abbonarsi al piano biennale. Riceverai anche 4 mesi di servizio completamente gratis! E se cambi idea, nessun problema: c'è sempre la garanzia soddisfatti o rimborsati, entro 30 giorni. La promozione è disponibile per un periodo limitato, approfittane ora e abbonati a ExpressVPN.

