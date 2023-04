ExpressVPN, acquisti molto più sicuri, ovunque ti trovi nel mondo

Effettuare acquisti online è tanto comodo e vantaggioso quanto potenzialmente pericoloso.

Le transazioni economiche, soprattutto su dispositivi non protetti in modo adeguato, sono un momento molto delicato. Hacker e criminali informatici di vario tipo, infatti, possono intromettersi durante i pagamenti, non solo sottraendo la somma interessata, ma anche accedendo al conto corrente o alla carta coinvolta.

Come è facile intuire, tutto ciò può portare a danni economici ingenti per la vittima. Per effettuare questo tipo di operazione senza rischi, è indispensabile avere alcuni accorgimenti lato sicurezza digitale.

In prima battuta, è indispensabile evitare siti sospetti. La mancanza del protocollo HTTPS è, senza ombra di dubbio, un primo segnale piuttosto preoccupante in tal senso.

L'adozione di una VPN di alto livello, poi, consente di proteggere la linea rispetto ad eventuali intromissioni, soprattutto in una fase così delicata come quella degli acquisti online.

Acquisti sicuri online? Scegli la VPN giusta

Con una VPN come ExpressVPN, è possibile effettuare acquisti sicuri, tanto dal proprio computer domestico quanto da smartphone, anche dall'altra parte del mondo.

Questo provider, uno dei più noti del settore, offre una serie di vantaggi che rende il suo servizio ideale in questo contesto (e non solo).

Stiamo parlando di una piattaforma che offre una politica no log che impedisce al provider di registrare qualunque informazione riguardo i singoli utenti. Ciò rappresenta un must per chiunque ritenga la privacy una priorità assoluta.

La presenza di un'infrastruttura ampia, con 94 server sparsi in tutto il mondo, permette di ottenere un'ampia varietà di indirizzi IP e, allo stesso tempo, di ottenere performance degne di tale nome.

A seconda del caso, ExpressVPN offre app e software specifici per contesti come:

PC Windows

Mac

Linux

Android

iOS.

Infine, il sistema soddisfatti o rimborsati ,valido per 30 giorni dopo l’acquisto, dimostra ancora una volta come questo provider sia uno dei migliori dell'intero settore.

L'attuale promozione, con tanto di sconto del 35%, rende ExpressVPN anche alquanto conveniente.

Si parla, infatti, di soli 8,32 dollari al mese per una delle migliori VPN attualmente in circolazione.

