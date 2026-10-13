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ExpressVPN a partire da 2,49€ con la nuova offerta a tempo limitato

ExpressVPN a partire da 2,49€ con la nuova offerta a tempo limitato
Federico Pisanu
Pubblicato il 13 ott 2026
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I piani di due anni di ExpressVPN sono disponibili a partire da 2,49 euro al mese, nell’ambito della nuova offerta a tempo limitato promossa sul sito ufficiale. Insieme al maxi sconto rispetto al prezzo di listino, vi sono anche quattro mesi extra di servizio in regalo, indipendentemente dal piano scelto.

Ad oggi ExpressVPN è uno dei punti di riferimento a livello assoluto nel panorama VPN, grazie ad un servizio di rete privata virtuale affidabile e veloce. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano anche la possibilità di utilizzare una singola licenza per più dispositivi e una protezione dai pericoli del web fin dal piano Base.

Pagina offerta ExpressVPN

expressvpn offerta

Di seguito i prezzi dei piani Base, Avanzato ed Express Pro in occasione della nuova offerta:

  • 2,49 euro al mese per i primi 24 mesi più 4 mesi extra di servizio con il piano Base
  • 3,99 euro al mese per i primi 24 mesi più 4 mesi extra di servizio con il piano Avanzato
  • 6,49 euro al mese per i primi 24 mesi più 4 mesi extra di servizio con il piano Express Pro

I nuovi utenti beneficiano inoltre di una garanzia di rimborso di 30 giorni, a partire dalla data di acquisto. Nell’eventualità il servizio non sia di proprio gradimento, dunque, è possibile richiedere il rimborso completo.

Il piano Base include la VPN di ExpressVPN ad alta velocità, con una connessione fino a 40 Gbps, la stessa che è compresa anche nei piani Avanzato ed Express Pro. In aggiunta a ciò vi è la possibilità di proteggere fino a dieci dispositivi in contemporanea con la stessa licenza. Al di là di questo, poi, si può sfruttare la cosiddetta Protezione Lite, vale a dire il blocco di annunci, siti dannosi e siti per adulti, per un’esperienza sul web più sicura.

Pagina offerta ExpressVPN

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