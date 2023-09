ExpressVPN a metà prezzo con quest'ultima maxi offerta speciale

ExpressVPN è un servizio VPN ad alta velocità e con larghezza di banda illimitata, ideale per gli utenti appassionati di gaming e tutti coloro che desiderano guardare i loro contenuti preferiti in streaming senza restrizioni geografiche né noiosi rallentamenti. In più offre un eccellente livello di crittografia, tale da renderla una delle VPN più sicure e affidabili sul mercato.

Quest'oggi è in offerta speciale a 6,44 euro al mese per 12 mesi, grazie al 49% di sconto sul piano di 1 anno. In più i nuovi utenti ricevono in regalo 3 mesi gratis. E se non il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, puoi sempre richiedere il rimborso gratuito entro 30 giorni dalla data di acquisto.

ExpressVPN in sconto del 49% sul sito ufficiale

Con ExpressVPN ottieni un servizio VPN con server da 10Gbps, tra i più veloci e affidabili in tutto il mondo. Velocità garantita anche dalla funzionalità ExpressVPN Smart Location, che sceglie la migliore posizione server VPN in automatico sulla base di specifiche metriche quali latenza, distanza e velocità.

Come accennato prima, ExpressVPN è una VPN ideale per il gaming. Riesci infatti a eludere gli attacchi DDoS mascherando il tuo reale indirizzo IP, godi di una larghezza di banda premium senza limiti con server in più di 90 Paesi, senza contare il fatto che puoi installare ExpressVPN su tutti i tuoi dispositivi, dalla PlayStation alla Xbox, dalla Nintendo Switch al PC, passando per tablet e smartphone.

Cogli al volo l'opportunità offerta oggi da ExpressVPN e attiva a metà prezzo uno dei servizi VPN più veloci, sicuri e affidabili disponibili in Italia.

