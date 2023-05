ExpressVPN: 1 anno + 3 mesi in omaggio con questa offerta imperdibile!

L'offerta di ExpressVPN può essere un'occasione ideale per chi era alla ricerca di un servizio che permette di navigare in sicurezza, a un ottimo prezzo. È infatti possibile avere 3 mesi in omaggio aggiuntivi acquistando il piano da un anno a soli 6,33€, per risparmiare così il 49% sul costo finale! Con un prezzo simile, questa VPN è perfetta per usufruire dei propri contenuti preferiti, senza alcuna limitazione geografica e al massimo della velocità.

Come ben sappiamo, una VPN permette di aggirare tali limitazioni grazie all'utilizzo di un IP che vi farà collegare ai siti come se vi trovaste in un altro paese. Ciò è possibile collegandosi a dei server privati su cui viene instradato il vostro traffico. Questo viene inoltre cifrato e reso illeggibile a terze parti, come provider, enti o anche malintenzionati. In questo modo è anche possibile proteggere le proprie credenziali ed evitare accessi non autorizzati ai propri servizi, o account.

ExpressVPN: un servizio semplice da utilizzare

ExpressVPN è compatibile con una gran quantità di dispositivi. È infatti possibile installarla su Windows, iOS, Mac, Android e anche Linux, ma è anche sui router. Non manca ovviamente un'estensione disponibile per i principali browser, come Chrome, Firefox ed Edge.

Potrete navigare al massimo della velocità grazie ai server ad alte prestazioni, posizionati in oltre 94 paesi. La connessione sarà reattiva in qualsiasi momento della giornata, che vi troviate in Italia o all'estero.

Con ExpressVPN la navigazione è sempre sicura, sia nelle reti private che pubbliche. Fa infatti uso di crittografia 256 bit, attualmente lo standard di settore, insieme alla tecnologia proprietaria Lightway, in grado di garantire più velocità, stabilità e sicurezza. La cifratura viene applicata anche alle reti WiFi, se quindi vi trovate a connettervi col vostro PC in un locale o un luogo pubblico, potete farlo senza pensieri

L'installazione è molto semplice. Basterà acquistare l'abbonamento, scaricare l'app sul dispositivo e iniziare già a navigare collegandovi a un server VPN sito in Italia.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.