Evitare i blocchi geografici in vacanza è facile

La vacanza non è sempre tutta rosa e fiori. Uno dei problemi, e lo sanno bene quanti sono già tornati dalle ferie negli ultimi giorni, è il blocco geografico, che impedisce di vedere i contenuti streaming al di fuori del proprio Paese d'origine. E poi ce ne si accorge quasi subito: è sufficiente collegarsi a una piattaforma streaming per guardare una serie tv, un evento sportivo o un programma, ed ecco comparire immediata la schermata nera con la scritta "Questo contenuto non è al momento disponibile nel tuo Paese". Tra le altre cose, non c'è alcuna differenza tra i contenuti a pagamento e quelli gratuiti, non si vedono né i primi né i secondi.

Cosa fare dunque per evitare il blocco geografico durante la prossima vacanza all'estero, soprattutto per chi ha preso le ferie tra la fine di agosto e l'inizio di settembre? Per fortuna esiste una soluzione semplice per risolvere il problema nel giro di pochi secondi: utilizzare una VPN, per poi connettersi a un server posizionato in Italia e simulare così una connessione dal proprio Paese. Così facendo, il blocco cadrà in automatico dopo pochi istanti, permettendo a tutti di vedere i propri contenuti preferiti anche durante una vacanza al di là dei confini nazionali.

Se si confrontano i vari servizi oggi disponibili sul mercato, ci si accorge in fretta che una delle migliori VPN è quella offerta da Surfshark. Non solo infatti offre un'infrastruttura di rete ad altissima velocità, elemento chiave per un'esperienza di visione godibilissima, ma garantisce anche una privacy e una sicurezza lato utente degne di nota. I piani di due anni di Surfshark VPN sono disponibili a partire da 1,99 euro al mese, a cui si aggiungono 3 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.