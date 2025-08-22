Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Evitare i blocchi geografici in vacanza è facile

Ecco come evitare di vedere il messaggio "Questo contenuto non è al momento disponibile nel tuo Paese" in vacanza.
Evitare i blocchi geografici in vacanza è facile
Ecco come evitare di vedere il messaggio "Questo contenuto non è al momento disponibile nel tuo Paese" in vacanza.
Federico Pisanu
Pubblicato il 22 ago 2025
Link copiato negli appunti

La vacanza non è sempre tutta rosa e fiori. Uno dei problemi, e lo sanno bene quanti sono già tornati dalle ferie negli ultimi giorni, è il blocco geografico, che impedisce di vedere i contenuti streaming al di fuori del proprio Paese d'origine. E poi ce ne si accorge quasi subito: è sufficiente collegarsi a una piattaforma streaming per guardare una serie tv, un evento sportivo o un programma, ed ecco comparire immediata la schermata nera con la scritta "Questo contenuto non è al momento disponibile nel tuo Paese". Tra le altre cose, non c'è alcuna differenza tra i contenuti a pagamento e quelli gratuiti, non si vedono né i primi né i secondi.

Cosa fare dunque per evitare il blocco geografico durante la prossima vacanza all'estero, soprattutto per chi ha preso le ferie tra la fine di agosto e l'inizio di settembre? Per fortuna esiste una soluzione semplice per risolvere il problema nel giro di pochi secondi: utilizzare una VPN, per poi connettersi a un server posizionato in Italia e simulare così una connessione dal proprio Paese. Così facendo, il blocco cadrà in automatico dopo pochi istanti, permettendo a tutti di vedere i propri contenuti preferiti anche durante una vacanza al di là dei confini nazionali.

Se si confrontano i vari servizi oggi disponibili sul mercato, ci si accorge in fretta che una delle migliori VPN è quella offerta da Surfshark. Non solo infatti offre un'infrastruttura di rete ad altissima velocità, elemento chiave per un'esperienza di visione godibilissima, ma garantisce anche una privacy e una sicurezza lato utente degne di nota. I piani di due anni di Surfshark VPN sono disponibili a partire da 1,99 euro al mese, a cui si aggiungono 3 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Vai all'offerta di Surfshark

surfshark starter 1,99 euro offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Connettersi a Internet gratis al bar ma in sicurezza, sia in Italia che all'estero
VPN

Connettersi a Internet gratis al bar ma in sicurezza, sia in Italia che all'estero
NordVPN scende in campo con Claudio Marchisio e cala il tris: privacy, protezione e sicurezza extra
VPN

NordVPN scende in campo con Claudio Marchisio e cala il tris: privacy, protezione e sicurezza extra
Come vedere Milan-Bari in streaming dall'estero (Coppa Italia)
VPN

Come vedere Milan-Bari in streaming dall'estero (Coppa Italia)
Il blocco geografico in vacanza fa arrabbiare: ecco come risolvere in tre minuti
VPN

Il blocco geografico in vacanza fa arrabbiare: ecco come risolvere in tre minuti