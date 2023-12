Evita il surriscaldamento del tuo PC con il Dissipatore DEFINITIVO di Cooler Master a MENO DI 100€

Un dissipatore a liquido è un componente di raffreddamento progettato per mantenere basse le temperature di un processore o una scheda video. Oggi, su Amazon, il dissipatore di Cooler Master è in sconto del 23% per un prezzo finale di 95,90€.

Dissipatore a liquido targato Cooler Master sotto i 100€

Il sistema di raffreddamento liquido MasterLiquid ML240R di Cooler Master offre prestazioni avanzate con un tocco di stile grazie all'illuminazione ARGB. La pompa presenta LED RGB indirizzabili per un'illuminazione personalizzabile, sincronizzabile tramite schede madri certificate RGB o mediante il controller manuale incluso, insieme al supporto software MasterPlus+. La pompa a doppia dissipazione è caratterizzata da un basso profilo, con un corpo in PPS e alloggiamento in fibra di vetro, garantendo leggerezza e resistenza all'ossidazione e alla corrosione. Il suo scambiatore di calore primario in rame contribuisce a mantenere temperature ottimali. Il radiatore doppia ventola è supportato da due MasterFan 120R ARGB con lame ibride, protezione dagli inceppamenti, e sistema di cuscinetti a rulli che mantiene il livello di rumore tra 6 e 30 dBA a 650-2000 RPM. Gli smorzatori in gomma antivibrazione assicurano un funzionamento silenzioso. I tubi eleganti, nascosti sotto una copertura di alta qualità, presentano un tubo ondulato FEB extra spesso che consente angoli acuti o curve strette senza compromettere il profilo interno, garantendo un flusso d'acqua continuo. La serie MasterLiquid ARGB di Cooler Master è rinomata per la qualità e offre un'installazione intuitiva con una guida twist-and-play. Acquista il dissipatore a liquido Cooler Master in promozione su Amazon Su Amazon, oggi, il dissipatore a liquido targato Cooler Master è in sconto del 23% per un costo d'acquisto finale di 95,90€.

