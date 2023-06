EVGA: il mouse da gaming con 14 tasti è a MENO DI META' PREZZO

Quando si parla di periferiche da gaming, l'esigenza dei giocatori tocca picchi altissimi, soprattutto quando prendiamo in considerazione i mouse, che necessitano di molti tasti e di performance di qualità. E se vi dicessi che oggi potrete avere entrambe le cose, e a un prezzo incredibilmente più basso del solito? Credeteci, perché il mouse da gaming di EVGA, l'X15 in questione, è ora in offerta su Amazon.

Potete infatti acquistare da oggi in offerta su Amazon il mouse da gaming EVGA X15 a soli 35,08€, con uno sconto gigantesco del 57% e un risparmio per voi di circa 47,00€.

EVGA X15: tutto un altro gioco!

Stiamo parlando di un mouse da gaming di qualità ottima, e che soprattutto mette a vostra disposizione una quantità spropositata di tasti (14!), tutti raggiungibili con solo 2 dita: sono infatti 10 sul lato sinistro del mouse, da cliccare col pollice, e altri 2 superiori, posti alla sinistra del tasto sinistro principale.

Il mouse da gaming EVGA X15 possiede un sensore ottico PIXART da 3389 per la massima precisione dei movimenti, un massimale raggiungibile dai DPI di 16,000, una velocità di tracciamento di 400ips e altro ancora. Si tratta di un mouse cablato, che potrete collegare al vostro computer semplicemente sfruttando una classica porta USB.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.