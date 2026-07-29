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Europei di Nuoto 2026 al via: ecco dove vederli in streaming al meglio

La competizione avrà inizio venerdì 31 luglio e si concluderà il 16 agosto: tutto quello da sapere al riguardo.
Europei di Nuoto 2026 al via: ecco dove vederli in streaming al meglio
La competizione avrà inizio venerdì 31 luglio e si concluderà il 16 agosto: tutto quello da sapere al riguardo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 29 lug 2026
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A Parigi dal 31 luglio al 16 agosto andranno in scena gli Europei di nuoto 2026, con la squadra italiana che si appresta a recitare il ruolo di protagonista. La competizione sarà seguita in modo capillare da Sky e NOW con le principali discipline acquatiche: dai tuffi al nuoto in vasca, dal nuoto artistico al nuoto in acque libere.

L’abbonamento più conveniente per seguire le gare degli Europei di nuoto a Parigi è il pass Sport di NOW, disponibile a 19,99 euro al mese per dodici mesi. Il pacchetto in questione include anche tre partite di Serie A a turno, tutta la Formula 1 e la MotoGP, il grande tennis, l’NBA, l’EuroLeague, la Champions League, l’Europa League, la Conference League, la Serie C, la Premier League e la Bundesliga.

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I protagonisti più attesi della Nazionale italiana di nuoto saranno gli atleti Gregorio Paltrinieri, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Alessandro Miressi, Simone Cerasuolo, Alberto Razzetti, Simona Quadarella, Benedetta Pilato e Sara Curtis. Altri tre nomi da seguire saranno Carlos D’Ambrosio, Leonardo Deplano e Federico Burdisso, in aggiunta a Chiara Pellacani per i tuffi e Ginevra Taddeucci per il nuovo in acque libere.

Le telecronache del nuoto in vasca saranno a cura di Cristina Chiuso e Riccardo Re, mentre quelle in acque libere saranno affidate alla coppia composta da Arianna Bridi e Luigi Vaccariello. Costanza Fiorentini e Francesca Zambon commenteranno invece il programma del nuoto artistico, mentre Francesca Dallaoè e Niccolò Omini si occuperanno dei tuffi, con Tommaso Rinaldi e Andrea Voria in prima linea per le gare di tuffi dalle grandi altezze.

Ogni giorno sono poi previsti due appuntamenti con gli studi Sky in onda su Sky Sport Max e Sky Sport 24. A condurre sarà la giornalista Sara Benci, che avrà come ospite fisso in studio il nuotatore Luca Dotto, vincitore di due medaglie d’oro, tre d’argento e tre di bronzo agli Europei.

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https://youtu.be/JNrIiL0UxrY?si=WQd6HGzMZwkSmAkM

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