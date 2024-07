Etsy aggiunge le linee guida sugli articoli generati dall’AI

Etsy è alle prese con un afflusso di "spazzatura" generica e di prodotti generati dall'intelligenza artificiale sulla sua piattaforma. Martedì scorso il servizio ha rivisto la sua policy sui venditori, introducendo nuove etichette che chiariscono se un venditore ha realizzato, progettato, acquistato o selezionato manualmente un articolo. È la prima volta che l’azienda si occupa direttamente di AI nella sua politica di vendita, con l’aggiunta di linee guida chiare su ciò che il sito fa e non accetta. Etsy ha spiegato che la nuova serie di "Standard di creatività" richiede ai venditori di classificare gli oltre 100 milioni di articoli sulla piattaforma con etichette chiare che indichino il livello di "coinvolgimento umano" impiegato nel prodotto. Le nuove etichette si trovano nella sezione "Dettagli articolo" nella descrizione.

Ad esempio, se il proprietario di un negozio vende articoli vintage, tali articoli verranno contrassegnati come "Scelti manualmente". Le forniture artigianali e per feste devono essere etichettate come "Provenienza". L’etichetta “Fatto a mano”, invece, si riferisce a prodotti fisici realizzati dal venditore stesso o con strumenti come una stampante 3D o una macchina Cricut. La nuova etichetta “Designed” è probabilmente una risposta alla crescente presenza di articoli generati dall’intelligenza artificiale. Questi hanno infatti preso il sopravvento sul mercato un tempo artigianale. Etsy ha ricevuto una notevole reazione negli ultimi anni per aver accettato l'arte basata sull'intelligenza artificiale, a causa del suo impatto sugli artisti più tradizionali. Gli strumenti AI sono in grado di imitare gli stili degli artisti per generare opere d'arte. Tuttavia, nonostante le preoccupazioni etiche, il servizio sta abbracciando questa tecnologia.

Etsy: i venditori devono dichiarare quando vengono usati tool AI

Come spiega l'azienda nel suo Manuale del venditore, i venditori possono "utilizzare i loro suggerimenti originali in combinazione con strumenti di intelligenza artificiale per creare le opere d'arte che vendono su Etsy". I venditori devono etichettare il loro articolo come “Progettato da”. CIò indica agli acquirenti che quello che stanno acquistando potrebbe essere progettato con l’intelligenza artificiale generativa, un partner di produzione esterno o altri strumenti digitali. Secondo la società: "esempi consentiti potrebbero includere una scena fantasy basata sulla richiesta o sugli input originali di un venditore e prodotta da un generatore di intelligenza artificiale, o un ritratto personalizzato dell'animale domestico di un acquirente generato utilizzando strumenti di intelligenza artificiale. I venditori devono dichiarare nella descrizione dell'inserzione se un articolo è stato creato con l'uso dell'intelligenza artificiale."

I venditori sono autorizzati a progettare articoli utilizzando strumenti di intelligenza artificiale, che Etsy chiama "creazioni AI richieste dal venditore". Tuttavia, la società ha aggiunto una nuova regola in base alla quale non sono autorizzati a vendere suggerimenti di intelligenza artificiale. Si tratta di elenchi del tipo: "10.000 suggerimenti di metà viaggio", "Pacchetto suggerimenti Ultimate ChatGPT" e così via. Secondo un portavoce dell’azienda queste inserzioni verranno contrassegnate e rimosse da Etsy. Durante la conferenza sugli utili del primo trimestre dell'azienda, il CEO Josh Silverman ha rassicurato investitori e venditori sull'impegno di Etsy nel mantenere il "commercio umano". Secondo Silverman, Etsy ha rimosso quattro volte il numero di inserzioni che violavano la politica di Handmade rispetto all'anno precedente.