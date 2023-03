ETPARKK Controller per PC e Xbox 360: disponibile a SOLI 19,99 Euro su Amazon

Molto spesso ci troviamo di fronte a videogiochi che sono effettivamente scomodi da giocare con mouse e tastiera, vuoi per il genere di appartenenza, o vuoi per un semplice fatto di nostra abitudine personale più avvezza al console gaming. Se fate parte di queste categorie, e avete bisogno di un controller per il vostro PC o per la vostra console Xbox 360, ci sono delle aziende che ancora ne producono (nonostante siano passate un paio di generazioni dal periodo d'oro di questa home console della casa di Redmond), come appunto ETPARKK.

Ebbene, se ne state cercando uno, sappiate che su Amazon da oggi il controller per PC e Xbox 360 ETPARKK è disponibile a soli 19,99€, con uno sconto del 22% sul prezzo di listino.

Controller PC e Xbox 360 ETPARKK: quello che ci voleva

Questo controller dispone del rumble control e del double shock, nella loro versione 2021 dedicata al controller. Come già detto, è compatibile con Xbox 360 (anche nella versione Slim) e con PC con sistema operativo Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10 e così via.

Il controller PC e Xbox 360 ETPARKK è plug and play e non necessita di installazioni varie, e dispone di un cavo lungo 2 metri per essere collegato. Il design ergonomico richiama quello dei classici controller Xbox 360.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.