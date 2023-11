Estendi la tua rete WiFi con il ripetitore TP-LINK in MAXI PROMO

Un ripetitore WiFi è un dispositivo progettato per amplificare e estendere la copertura di una rete wireless esistente. Oggi il repeater di TP-Link è in sconto del 22% su Amazon per un costo finale di 54,99€.

Copertura in ogni angolo della casa con il ripetitore TP-Link

Il RE500X di TP-Link rappresenta una svolta nell'evoluzione della connettività domestica, incorporando la tecnologia all'avanguardia del Wi-Fi 6. Questo dispositivo promette non solo velocità superiori ma anche una maggiore capacità e una riduzione significativa della congestione di rete, fornendo un'esperienza di connessione avanzata.

Collegandosi in modo sinergico a un router OneMesh, il RE500X si trasforma in un potente ripetitore che crea una rete Mesh, assicurando una copertura continua in ogni angolo della casa. Questa caratteristica elimina le fastidiose zone con segnale debole, garantendo una connettività uniforme per tutti i dispositivi domestici.

Con una porta Gigabit Ethernet, il RE500X non solo amplifica la connessione wireless ma offre anche connessioni cablate ultra veloci per dispositivi cruciali come smart TV, computer e console di gioco. Questa versatilità permette di sfruttare appieno la larghezza di banda disponibile, garantendo prestazioni ottimali.

L'indicatore luminoso intelligente del RE500X è una risorsa preziosa, guidando gli utenti nella ricerca della posizione ideale per ottenere una copertura Wi-Fi ottimale. Questo dispositivo è progettato non solo per estendere il segnale, ma per farlo in modo intelligente, adattandosi alle esigenze specifiche di ogni ambiente. In modalità AP, il RE500X diventa un punto di accesso Wi-Fi autonomo, arricchendo la tua rete cablata con funzionalità Wi-Fi avanzate.

Oggi su Amazon è presente un'offerta sul ripetitore WiFi TP-Link che prevede uno sconto del 22% per un costo finale di 54,99€.

