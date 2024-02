Estendi la tua rete WiFi con il ripetitore AVM FRITZ! al 30% DI SCONTO

Il Repeater AVM FRITZ! rappresenta la soluzione definitiva per garantire un Wi-Fi ultraveloce e affidabile in tutta la rete domestica. Grazie allo standard di comunicazione wireless supportato, che include 802.11n, 802.11ax, 802.11a, 802.11g, e 802.11ac, questo repeater offre una copertura completa e una connettività ottimale per una vasta gamma di dispositivi.

Con una velocità di trasferimento dati fino a 2400 Megabit al secondo, il FRITZ!Repeater 1200 AX assicura prestazioni eccezionali in ogni angolo della casa. La selezione automatica intelligente della banda permette di sfruttare al meglio la banda a 5 GHz fino a 2.400 Mbps e la banda a 2,4 GHz fino a 600 Mbps, garantendo una connessione veloce e stabile per tutte le esigenze di navigazione e streaming.

L'innovativo Wi-Fi 6 progettato per una rete domestica sofisticata consente l'uso simultaneo di una varietà di dispositivi finali WLAN, assicurando una connettività fluida e senza interruzioni. Il supporto canali da 160 MHz permette di raggiungere velocità Wi-Fi fino a 3.000 MBit/s (WLAN AX), mentre la porta LAN Gigabit consente di creare un ponte LAN o collegare dispositivi di rete senza funzione Wi-Fi.

Con la tecnologia Wi-Fi Mesh, più punti di accesso Wi-Fi sono uniti in un'unica rete intelligente, garantendo prestazioni ottimali e una copertura completa in tutta la casa. Grazie alla semplice e sicura installazione tramite il pulsante WPS offre una connettività affidabile in pochi semplici passaggi. Compatibile con tutti i router wireless in commercio.

Su Amazon, oggi, è presente un mega sconto del 30% sul ripetitore WiFi AVM Fritz! venduto a 66,99€.