Estendi la tua copertura WiFi con il riptitore Fritz! in FORTE SCONTO

L'utilizzo di un ripetitore WiFi può essere un modo efficace per migliorare la connettività in ambienti ostici in termini di segnale e questo può essere il caso dell'extender Fritz! che viene scontato su Amazon del 38% e venduto a 59,60€.

Amazon lancia lo sconto sul ripetitore WiFi Fritz!

Il Repeater 1200 AX offre un'esperienza WiFi all'avanguardia con la potente tecnologia Wi-Fi 6 ultraveloce, garantendo una connessione stabile e veloce in tutta la rete domestica. Grazie alla selezione automatica intelligente della banda, supporta la banda a 5 GHz fino a 2.400 Mbps e la banda a 2,4 GHz fino a 600 Mbps, permettendo una distribuzione ottimale delle connessioni tra i vari dispositivi.

Progettato con l'innovativo standard Wi-Fi 6, questo ripetitore è ottimizzato per le moderne reti domestiche che gestiscono una varietà di dispositivi finali WLAN contemporaneamente. Il supporto ai canali da 160 MHz consente velocità Wi-Fi eccezionali fino a 3.000 MBit/s (WLAN AX), mentre la porta LAN Gigabit offre la flessibilità di creare un ponte LAN o collegare dispositivi di rete senza funzione Wi-Fi.

Il Fritz!Repeater 1200 AX supporta la tecnologia Wi-Fi Mesh, che unisce più punti di accesso Wi-Fi in una rete intelligente per prestazioni ottimali. La configurazione è semplificata e sicura grazie al pulsante WPS, assicurando una connessione rapida e senza problemi.

Nella confezione troverai il Fritz!Repeater 1200 AX e un manuale di installazione completo per una configurazione agevole. Compatibile con tutti i router wireless disponibili sul mercato, questo ripetitore è la soluzione ideale per estendere e potenziare la tua rete Wi-Fi domestica, offrendo prestazioni avanzate e una connettività affidabile.

Oggi su Amazon il ripetitore WiFi Fritz! è scontato del 38% ed è disponibile all'acquisto per la cifra finale di 59,60€.

