Estate senza rincari: Octopus Energy blocca i costi in bolletta per la tua casa al mare

Possedere una seconda casa per le vacanze, magari al mare, è un sogno che durante i mesi estivi si trasforma nel rifugio perfetto. Certo, bisogna tenere in conto le spese di gestione, comprese soprattutto quelle relative alle bollette, specie se anche in quel caso sei costretto a utilizzare i condizionatori per combattere l'afa di questi giorni (anche se il mare dovrebbe mitigare un pochino...). Con Octopus Energy hai una soluzione mirata: l'offerta Octopus Fissa 12M, una tariffa a prezzo bloccato la cui finestra di attivazione attuale scadrà il prossimo 21 luglio.

Avere un prezzo stabile per una seconda casa è fondamentale, specie per i lunghi mesi in cui magari l'abitazione rimane chiusa. Octopus propone una tariffa fissa per la materia prima luce a a 0,1364 €/kWh, affiancata da una quota di commercializzazione fissa molto bassa, pari a 6 euro al mese. La tariffa è monoraria, quindi valida per tutte le ore del giorno e anche per i weekend. Per il gas, invece, l'offerta prevede un costo bloccato a 0,54 €/Smc con una commercializzazione di 7 euro al mese.

Optare per una tariffa a quota fissa permette di azzerare le brutte sorprese in bolletta durante l'autunno e l'inverno, quando la casa è vuota o utilizzata pochissimo e i consumi ridotti al minimo. Anche se i prezzi del mercato energetico dovessero salire, tu avrai avuto l'accortezza di averli bloccati per tempo.

Il prezzo fisso, va detto, tutela dai rincari, ma allo stesso tempo non permette di beneficiare di eventuali cali improvvisi del mercato all'ingrosso durante l'anno. Per questo, Octopus ti propone un contratto senza vincoli o penali di accesso: se nel corso dei 12 mesi il mercato dovesse crollare o se decidessi di vendere la casa, potrai cambiare fornitore in qualsiasi momento senza dover sborsare un solo euro di penale.

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