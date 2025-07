Estate a tutto volume: Amazon Music Unlimited è gratis fino a 4 mesi

Per chi vuole affrontare l'estate 2025 con la colonna sonora perfetta, Amazon ha un regalo che vale oro: fino a quattro mesi di Amazon Music Unlimited senza spendere un euro.

Una promozione imperdibile sia per i clienti Prime che per chi ancora non lo è, con accesso libero a oltre 100 milioni di brani, skip illimitati e ascolto offline.

Alfa, Annalisa, Pinguini Tattici: tutti i tormentoni dell'estate da ascoltare gratis su Amazon Music

Amazon Music Unlimited è la piattaforma ideale per restare aggiornati su tutti i successi musicali della stagione. Gli abbonati Prime possono approfittare di quattro mesi gratuiti, mentre i nuovi utenti non Prime ricevono comunque tre mesi senza costi. L'offerta si attiva in pochi clic dalla pagina ufficiale Amazon: alla fine del periodo promozionale, il piano si rinnova a 10,99€ al mese, con possibilità di disdetta in qualsiasi momento.

Tra i brani più in voga su Amazon Music c’è "A me mi piace", la hit che segna l'incontro tra Alfa e Manu Chao, un duetto che sta già facendo ballare migliaia di playlist. Sempre da Genova arriva anche Olly, con il suo nuovo singolo "Depresso fortunato", lanciato in anteprima live a maggio proprio nel capoluogo ligure.

A dominare la scena non mancano Blanco, tornato con forza grazie al brano "Piangere a 90", e Annalisa, con "Maschio", una delle canzoni più ascoltate del momento. Ma l'estate non sarebbe tale senza i Pinguini Tattici Nucleari, ancora saldamente nella top 10 grazie a "Bottiglie vuote", potenziale tormentone della bella stagione.

Tutte queste tracce, insieme a milioni di altri brani, sono disponibili in streaming su Amazon Music Unlimited. La piattaforma offre ascolto senza pubblicità, qualità audio elevata, possibilità di scaricare i brani e di saltare tracce illimitatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.