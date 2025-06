Estate 2025 su Disney+: 3 serie tv da recuperare a 5,99€/mese

Che tu sia sotto l'ombrellone o in cerca di relax serale dopo un'escursione in montagna, quest'estate hai un alleato in più per l'intrattenimento: Disney+. La piattaforma offre tantissimi contenuti esclusivi a partire da soli 5,99€ al mese, senza costi extra e con piena libertà di disdetta.

Se stai pensando di abbonarti direttamente sul sito ufficiale di Disney+, questo è il momento giusto: ecco le tre serie imperdibili dell’estate 2025, appena arrivate (o in arrivo) sul catalogo.

Le serie TV dell’estate da vedere su Disney+

La prima serie dal catalogo Disney+ che vogliamo consigliarti è Ironheart, la grande novità dell'universo Marvel. La serie debutta con i primi episodi e introduce una nuova eroina high-tech. Al centro della trama c’è Riri Williams, interpretata da Dominique Thorne, giovane ingegnere con un talento fuori dal comune. Dopo i fatti di Wakanda Forever, la ritroviamo a Chicago, dove dovrà vedersela con il misterioso The Hood (Anthony Ramos). Per chi ama il lato più futuristico e magico del Marvel Cinematic Universe.

C'è poi The Bear 3, il drama culinario che ha conquistato tutti torna con una nuova stagione. The Bear segue le vicende di Carmy e della sua brigata in un ristorante di Chicago: tensioni, sogni, piatti indimenticabili e un cast di personaggi che lasciano il segno. Se ancora non lo conosci, recuperare le prime stagioni è un must. Da domani, nuovi episodi disponibili.

Infine, per chi ama ridere di gusto, Boris resta un cult. L'improbabile troupe del regista René Ferretti, impegnata nel girare la fiction "Gli occhi del cuore", è protagonista di una delle migliori satire sul mondo della TV italiana. Un mix di cinismo, genialità e battute memorabili che ha conquistato diverse generazioni.

Con Disney+ puoi accedere a tutto questo - e molto altro - da qualsiasi dispositivo, in alta qualità e con un'interfaccia intuitiva. Scopri l'abbonamento più adatto a te e goditi il meglio dell'estate in streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.