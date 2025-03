Estate 2025: con Lastminute.com volo e hotel a prezzi imbattibili

Sole, mare e relax ti aspettano con le nuove offerte di Lastminute.com per l’estate 2025. Che tu stia cercando una fuga romantica o una vacanza in famiglia, hai a disposizione pacchetti volo + hotel a prezzi vantaggiosi.

E per rendere tutto ancora più facile, puoi prenotare ora e pagare più avanti, in tutta flessibilità. Per approffittare delle promozioni attive basta andare sul sito di Lastminute.com.

Vacanze estive a portata di clic: le super offerte di Lastminute

Con l’arrivo della bella stagione, è il momento perfetto per iniziare a pianificare il tuo viaggio. Lastminute.com propone soluzioni per tutte le esigenze, con combinazioni convenienti che includono volo e pernottamento con colazione, in località da sogno come Ibiza, Maiorca, Minorca, Tenerife e Valencia.

Si parte da 139€ a persona per destinazioni come Ibiza, mentre per una vacanza in famiglia a Barcellona il prezzo di partenza è 231€ a persona. Le partenze sono previste dalle principali città italiane, tra cui Roma e Milano, e ogni offerta è pensata per garantire massimo comfort e zero stress, sia per coppie che per chi viaggia con i bambini.

Uno dei punti di forza di Lastminute.com è l’accesso a oltre 400 compagnie aeree e più di un milione di strutture ricettive tra hotel, appartamenti, case vacanze e resort. Questo permette di trovare sempre tariffe più convenienti rispetto alle agenzie tradizionali, con combinazioni su misura per ogni tipo di viaggiatore.

Con Lastminute.com inoltre puoi bloccare subito la tua vacanza preferita con un piccolo acconto, e saldare il resto comodamente prima della partenza. Nessuna sorpresa, nessun costo extra: solo la libertà di partire quando vuoi, senza pensieri.

Scopri tutte le offerte volo + hotel per l’estate 2025 sul sito di Lastminute.com e approfitta di una promozione pensata per regalarti una vacanza indimenticabile a un prezzo accessibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.