Espresso COME AL BAR con la doppia macchina x2 caffè a soli 57€ su Amazon!

Okay, il caffè con le capsule sarà anche comodo... ma vuoi mettere il sapore rotondo, intenso e inconfondibile del caffè che viene direttamente dal macinato? Scegli la tua miscela di caffè preferita e preparalo con la Cecotec Espresso Power, oggi a soli 57,90€ su Amazon!

Grazie allo sconto del 30%, potrai beneficiare dell'acquisto di questa macchina dal design accattivante e dalle linee moderne fatta appositamente per il caffè macinato, che crea una gustosa cremina e mantiene intatto l'aroma del vero caffè italiano.

Con vaporizzatore orientabile per schiumare il latte

Questa caffettiera espressa Cecotec ti permette mdi preparare due infusioni di caffè allo stesso momento, e la forte potenza da 1100W è l'ideale per sentirne tutto l'aroma originale. In dotazione anche il cucchiaino dosatore con pressore per un caffè davvero come al bar, grazie anche alla presenza della pompa a pressione con tecnologia ForceAroma da 20 bar che ottiene la migliore crema al mondo.

Lateralmente hai anche il vaporizzatore, accessorio necessario per schiumare il latte, emettere acqua calda e preparare infusioni. La macchinetta presenta un serbatoio d'acqua da 1,25 litri, quindi una grande capacità: questo ti permette di non cambiare l'acqua spesso! Nella parte superiore della macchinetta del caffè Cecotec c'è un vassoio riscaldato per preparare al meglio le tue tazze. Questo gioiellino non è solo un piacere per gli occhi, ma è anche incredibilmente capace di portare il tuo caffè mattutino (e pomeridiano, e serale...) a un livello completamente nuovo.

Non perdere l'occasione di avere la macchina da caffè Cecotec spendendo la cifra irrisoria di 57,90€ grazie allo sconto applicato da Amazon del 30% solo per poco tempo!

