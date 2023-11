L'esperienza di gioco che hai sempre sognato con una VPN a meno di 4 euro al mese

Gli appassionati di gaming sanno bene quanto siano importanti per un'esperienza di gioco appagante elementi come la latenza ridotta, la stabilità di connessione e la velocità Internet. Quasi sempre però si è costretti a scendere a compromessi, dal momento che nove volte su dieci la rete Wi-Fi di casa non è in grado di soddisfare questi parametri. La soluzione migliore è attivare una VPN per il gaming, capace di sbloccare qualsiasi rete Internet domestica e regalare un'esperienza di gioco completa sotto tutti i punti di vista. Il servizio VPN di riferimento in Italia e non solo è NordVPN, oggi disponibile a meno di 4 euro al mese grazie all'offerta del Black Friday.

I vantaggi di NordVPN per il gaming

Nell'universo del gaming una delle cose che più danno fastidio è l'improvviso rallentamento del gioco durante una partita in corso. Questo accade su decisione dei fornitori dei servizi Internet, ad esempio quando vi sono sessioni di gioco prolungate o per una particolare tipologia di traffico online. Con NordVPN, invece, riesci a ottenere una protezione totale da eventuali limitazioni della larghezza di banda.

Un altro vantaggio dell'utilizzo di NordVPN è la riduzione della latenza durante il gaming. Quest'ultima corrisponde al periodo di tempo tra la pressione del pulsante sulla tastiera o sul controller e il riconoscimento dell'azione da parte dei server del videogioco: ciò significa che più la latenza è bassa, migliore è l'esperienza di gioco. NordVPN, grazie ai suoi oltre 5.800 server, è la VPN con meno latenza oggi disponibile sul mercato.

Approfitta ora dell'offerta Black Friday di NordVPN per attivare il piano di 2 anni a soli 1,54 euro al mese e beneficiare di 3 mesi di servizio extra in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.