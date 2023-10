Espandi la tua azienda globalmente con Revolut Business

Il conto corrente Revolut Business è dedicato alle aziende e ai liberi professionisti e offre la possibilità di inviare denaro ovunque nel mondo e accedere ai propri fondi in più di 25 valute.

Il conto è stato scelto da più di 30 milioni di clienti nel mondo per le sue tariffe competitive, senza commissioni per i bonifici verso altri conti Revolut e solo dello 0,3% per quelli verso conti terzi. Non ci sono commissioni nascoste e tutti i costi sono visibili prima dell'invio di denaro.

Registrati a Revolut Business SUBITO



Revolut Business offre velocità e praticità ai suoi utenti. I bonifici vengono effettuati o ricevuti in breve tempo, con la possibilità di monitorare il loro stato in tempo reale.

È possibile richiedere carte fisiche e virtuali per il proprio team, con la possibilità di impostare limiti di spesa, tracciarle e bloccarle.

Inoltre, il servizio semplifica la contabilità ricordando ai dipendenti di presentare le ricevute. Le carte aziendali possono essere utilizzate all'estero per pagare in valuta locale, con oltre 150 valute disponibili al tasso di cambio reale.

Infine, tutte le carte sono protette dal protocollo 3D Secure e hanno limiti di spesa per le transazioni contactless, garantendo la sicurezza dei fondi.

Revolut Business offre diversi piani per la gestione aziendale. Il primo piano, chiamato Free, è gratuito ma ha funzionalità di base.

Il secondo piano, chiamato Grow, costa 19 euro al mese e offre 5 pagamenti internazionali e 100 nazionali senza commissioni, oltre ad altre funzionalità.

Il terzo piano, chiamato Scale, costa 79 euro al mese e offre 25 pagamenti internazionali e 1000 nazionali senza commissioni, oltre a altre vantaggi come il cambio di valuta e carte metal gratuite.

L'ultimo piano, chiamato Enterprise, è completamente personalizzabile per adattarsi alle esigenze specifiche dell'azienda. Revolut Business offre quindi una soluzione completa per la gestione aziendale.

