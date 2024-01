Espandi la memoria dei tuoi dispositivi con la microSD Lexar da 128GB IN OFFERTA

La scheda di memoria Lexar SD offre prestazioni di alta velocità di Classe 10, sfruttando la tecnologia UHS-I per soddisfare le esigenze di fotocamere point-and-shoot, DSLR di fascia media e videocamere HD. Con una capacità di memoria di 128 GB, questa scheda consente di catturare immagini di alta qualità e video straordinari in 1080p Full-HD e 4K UHD.

Grazie alla tecnologia UHS-I, la scheda offre velocità di lettura fino a 120 MB/s, consentendo un trasferimento rapido e efficiente dei file dalla scheda al computer, accelerando significativamente il flusso di lavoro. Questo la rende ideale per professionisti del settore creativo e appassionati di fotografia e videografia che necessitano di prestazioni elevate e affidabilità.

La scheda di memoria Lexar è progettata per durare a lungo, essendo resistente all'acqua, alle temperature estreme, agli urti, alle vibrazioni e ai raggi X. Questa robustezza la rende adatta per l'utilizzo in una vasta gamma di ambienti e condizioni, garantendo la sicurezza dei dati anche nelle situazioni più impegnative.

Grazie alla sua capacità di memorizzazione elevata e alle prestazioni affidabili, la scheda di memoria Lexar SDXC è una scelta ideale per chiunque abbia bisogno di archiviare e trasferire grandi quantità di dati in modo rapido e sicuro, sia per uso professionale che personale.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 10% sulla microSD Lexar da 128GB che viene messa in vendita a 21,68€.