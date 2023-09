Espandi il tuo spazio con il piano da 20 GB di Internxt

Negli ultimi anni, la protezione dei dati personali e la privacy sono diventati argomenti di estrema rilevanza dando vita a una crescita dell'utilizzo di servizi cloud per l'archiviazione di file e foto. Internxt si presenta come la risposta ideale a questa esigenza, offrendo un piano da 20 GB a soli 10,68 euro all'anno che ti consente di espandere il tuo spazio di archiviazione in modo sicuro e privato.

Internxt: dedizione totale a sicurezza e privacy

La differenza fondamentale che rende Internxt così interessante è la sua dedizione totale alla sicurezza e alla privacy dei tuoi dati: la piattaforma è progettata per essere completamente privata. Ciò significa che non memorizzerà mai le tue password o altri dati sensibili. Ogni tuo dato è crittografato end-to-end sia quando è memorizzato che quando è in transito, garantendoti il pieno controllo sui tuoi file. I tuoi dati sono il tuo lavoro, e proteggerli è la nostra missione.

Internxt si fida così tanto dei suoi servizi che ha reso pubblico il suo codice sorgente su GitHub. Chiunque può revisionarlo, controllarlo e verificarlo personalmente. In più, Internxt rispetta rigorosamente il GDPR ed è stato verificato e certificato in modo indipendente da Securitum, una delle principali società di penetration testing in Europa.

Con Internxt, la velocità è garantita. Il servizio distribuito è ottimizzato e basato su server veloci situati in tutta l'Unione Europea. Questo assicura le migliori prestazioni possibili con la tua connessione, in qualsiasi momento. I prodotti Internxt sono progettati per migliorare la tua produttività. La piattaforma ti offre un'esperienza d'uso intuitiva, mantenendo un aspetto pulito e lineare.

Ovviamente non mancano le funzioni principali, quelle di cloud storage: esegui il backup dei tuoi dati più importanti, archivia tutte le tue foto in una galleria online e accedi da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo, quando vuoi. I tuoi momenti migliori saranno sempre a portata di mano. Internxt è disponibile per tutte le piattaforme, incluso Linux. Sincronizza i tuoi file e le tue foto con le app per dispositivi mobili, web e desktop, progettate per valorizzare il tuo spazio di archiviazione crittografato.

Vuoi espandere il tuo spazio di archiviazione senza spendere una fortuna? Allora il piano da 20 GB, disponibile a 10,68 euro fatturati annualmente, è ciò che cerchi. Include:

Archiviazione e condivisione di file criptati

Accesso ai file da qualsiasi dispositivo

Tutti i servizi Internxt

Garanzia di rimborso 30 giorni

Per garantire la tua tranquillità, Internxt offre un pagamento sicuro al 100%. Puoi anche creare un account anonimo e iniziare a utilizzare i servizi senza dover condividere informazioni personali sensibili. Internxt si pone tra le soluzioni di archiviazione cloud più sicure e affidabili disponibili. Unisciti ai migliaia di utenti che l'hanno scelto come proprio fornitore cloud storage.

